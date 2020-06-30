Hyundai отзывает в России более 47 000 автомобилей Elantra
Отозваны будут автомобили, проданные с 17 августа 2005 г. по 14 мая 2011 г. На сайте ведомства можно ознакомиться с их VIN-кодами.
Причиной отзыва машин является риск возникновения короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Уполномоченные представители изготовителей ООО «Хендэ мотор СНГ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.