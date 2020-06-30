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Hyundai отзывает в России более 47 000 автомобилей Elantra

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Российское подразделение Hyundai ‒ ООО «Хендэ мотор СНГ» ‒ приняло решение отозвать в России 47 653 автомобиля марки Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.

Отозваны будут автомобили, проданные с 17 августа 2005 г. по 14 мая 2011 г. На сайте ведомства можно ознакомиться с их VIN-кодами.

Причиной отзыва машин является риск возникновения короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «Хендэ мотор СНГ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных