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Volvo отзовет более 2 млн автомобилей по всему миру

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Шведский автопроизводитель Volvo отзовет около 2,1 млн своих автомобилей, произведенных с 2006 по 2019 г., сообщает телеканал SVT.

Под отзыв попадают автомобили серий S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. Причина – стальной трос в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект. Из общего числа в 2,1 млн машин 412 000 приходятся на Швецию. Сходящих сегодня с конвейера автомобилей эта мера не коснется.

Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрём отметил, что это самый крупный в истории Volvо отзыв машин. По его словам, изнашивание стального троса – очень редкая проблема. Эльфстрём уточнил, что у компании уже есть информация о травмах, связанных с неполадкой. При этом сам отзыв автомобилей в компании назвали профилактикой предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных