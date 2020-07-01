Volvo отзовет более 2 млн автомобилей по всему миру
Под отзыв попадают автомобили серий S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. Причина – стальной трос в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект. Из общего числа в 2,1 млн машин 412 000 приходятся на Швецию. Сходящих сегодня с конвейера автомобилей эта мера не коснется.
Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрём отметил, что это самый крупный в истории Volvо отзыв машин. По его словам, изнашивание стального троса – очень редкая проблема. Эльфстрём уточнил, что у компании уже есть информация о травмах, связанных с неполадкой. При этом сам отзыв автомобилей в компании назвали профилактикой предотвращения подобных ситуаций в будущем.