Volvo отзовет более 2 млн автомобилей по всему миру

Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрём отметил, что это самый крупный в истории Volvо отзыв машин. По его словам, изнашивание стального троса – очень редкая проблема. Эльфстрём уточнил, что у компании уже есть информация о травмах, связанных с неполадкой. При этом сам отзыв автомобилей в компании назвали профилактикой предотвращения подобных ситуаций в будущем.