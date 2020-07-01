Tesla стала самым дорогим автоконцерном мира

Акции Tesla с начала 2020 г. более чем вдвое выросли в цене, отмечает Financial Times. В среду, 1 июля котировки американской компании выросли на 3,5%, ее рыночная капитализация увеличилась до $207,2 млрд. С февраля этого года капитализация Toyota сократилась 12%. Рыночная капитализация Toyota в среду составила около $201,9 млрд.