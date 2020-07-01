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Tesla стала самым дорогим автоконцерном мира

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Американский производитель электромобилей Tesla обогнал японский автоконцерн Toyota по капитализации и стал самым дорогим в мире автопроизводителем, пишет Bloomberg.

Акции Tesla с начала 2020 г. более чем вдвое выросли в цене, отмечает Financial Times. В среду, 1 июля котировки американской компании выросли на 3,5%, ее рыночная капитализация увеличилась до $207,2 млрд. С февраля этого года капитализация Toyota сократилась 12%. Рыночная капитализация Toyota в среду составила около $201,9 млрд.

Как отмечает Bloomberg, Tesla стала вторым по величине автопроизводителем в мире в январе этого года. Тогда по рыночной капитализации она обошла немецкий автоконцерн Volkswagen. Теперь Tesla стоит более чем вдвое дороже немецкого гиганта.

Toyota, создавшая гибрид Prius, ранее сделала ставку на водородные топливные элементы, а не на электрические двигатели. Из-за этого компания проигрывает конкурентам на рынке электромобилей. Сейчас японская компания активно инвестирует в разработку электромобилей и автомобилей с автоматическим управлением. В этом году Toyota прогнозирует падение прибыли на 80% из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных