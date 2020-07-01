Tesla стала самым дорогим автоконцерном мира
Акции Tesla с начала 2020 г. более чем вдвое выросли в цене, отмечает Financial Times. В среду, 1 июля котировки американской компании выросли на 3,5%, ее рыночная капитализация увеличилась до $207,2 млрд. С февраля этого года капитализация Toyota сократилась 12%. Рыночная капитализация Toyota в среду составила около $201,9 млрд.
Как отмечает Bloomberg, Tesla стала вторым по величине автопроизводителем в мире в январе этого года. Тогда по рыночной капитализации она обошла немецкий автоконцерн Volkswagen. Теперь Tesla стоит более чем вдвое дороже немецкого гиганта.
Toyota, создавшая гибрид Prius, ранее сделала ставку на водородные топливные элементы, а не на электрические двигатели. Из-за этого компания проигрывает конкурентам на рынке электромобилей. Сейчас японская компания активно инвестирует в разработку электромобилей и автомобилей с автоматическим управлением. В этом году Toyota прогнозирует падение прибыли на 80% из-за пандемии коронавируса.