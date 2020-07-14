Мост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока
Строительство моста через реку Лену вблизи Якутска планируется завершить к 2024 г., это на год раньше, чем указано в прежних планах, передает ТАСС заявление вице-премьера Марата Хуснуллина. В пресс-службе вице-премьера отметили, что перенос сроков не приведет к увеличению доли федерального финансирования.
Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающим вложения в строительство в 1,6 раз, утверждает пресс-служба Хуснуллина.
Якутск, крупнейший город республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге. Тупиковая станция Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) и параллельная ей автодорога идут по правому берегу Лены и не соединяется с левобережной дорогой к городу. Конкурс на строительство моста был проведен в 2013 г., на нем победил консорциум ООО «Транспортные концессии (Саха)», однако строительство не началось из-за перераспределения денег на поддержку Крыма. В январе 2020 г. были определены новые концессионеры строительства моста — консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС.