Мост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока

Якутск, крупнейший город республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге. Тупиковая станция Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) и параллельная ей автодорога идут по правому берегу Лены и не соединяется с левобережной дорогой к городу. Конкурс на строительство моста был проведен в 2013 г., на нем победил консорциум ООО «Транспортные концессии (Саха)», однако строительство не началось из-за перераспределения денег на поддержку Крыма. В январе 2020 г. были определены новые концессионеры строительства моста — консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС.