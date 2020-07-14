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Мост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока

Ведомости

Строительство моста через реку Лену вблизи Якутска планируется завершить к 2024 г., это на год раньше, чем указано в прежних планах, передает ТАСС заявление вице-премьера Марата Хуснуллина. В пресс-службе вице-премьера отметили, что перенос сроков не приведет к увеличению доли федерального финансирования.

Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающим вложения в строительство в 1,6 раз, утверждает пресс-служба Хуснуллина.

Якутск, крупнейший город республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге. Тупиковая станция Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) и параллельная ей автодорога идут по правому берегу Лены и не соединяется с левобережной дорогой к городу. Конкурс на строительство моста был проведен в 2013 г., на нем победил консорциум ООО «Транспортные концессии (Саха)», однако строительство не началось из-за перераспределения денег на поддержку Крыма. В январе 2020 г. были определены новые концессионеры строительства моста — консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС.

Ранее по теме: Проезд по мосту через Лену может стать платным для всех

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных