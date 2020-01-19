Проезд по мосту через Лену будет платным
Хотя губернатор Якутии и утверждал обратное
Мост через Лену вблизи Якутска построит консорциум из структуры ВИС и «Ростеха», сообщила администрация Якутии. Губернатор Якутии Айсен Николаев объявил, что мост становится реальностью.
Инвестору предстоит разработать проектную документацию, а региону – добиться федерального софинансирования: нужны не только кредиты, но и федеральные деньги. Пока проект в листе ожидания для включения в комплексный план развития инфраструктуры, напоминает чиновник.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области