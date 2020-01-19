Экономика

Проезд по мосту через Лену будет платным

Хотя губернатор Якутии и утверждал обратное
Ольга Адамчук
Мост через Лену вблизи Якутска (на фото) построит консорциум из структуры ВИС и «Ростеха», сообщила администрация Якутии /Светлана-Павлова / TASS

Мост через Лену вблизи Якутска построит консорциум из структуры ВИС и «Ростеха», сообщила администрация Якутии. Губернатор Якутии Айсен Николаев объявил, что мост становится реальностью.

Инвестору предстоит разработать проектную документацию, а региону – добиться федерального софинансирования: нужны не только кредиты, но и федеральные деньги. Пока проект в листе ожидания для включения в комплексный план развития инфраструктуры, напоминает чиновник.

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