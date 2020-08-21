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В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

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В России разрешили регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ), такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, где есть нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. Принимать заявления и выдавать все нужные документы будут специалисты МФЦ. Сотрудников МВД при регистрации будут привлекать только на стадии осмотра автомобиля, говорится в распоряжении.

Эксперимент по регистрации автомобилей в МФЦ начался в 2018 г. в Москве и Татарстане. Тогда же ГИБДД подготовила проект постановления правительства, вводящий такую возможность по всей стране, если в центрах работают сотрудники МВД и есть площадки для осмотра транспортных средств.

C 1 января 2020 г. в России вступили новые правила регистрации автомобилей. В частности, к этому процессу допустили дилеров и производителей транспортных средств. Теперь они смогут действовать от лица владельцев при подаче документов в ГИБДД на получение автомобильных номеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных