В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, где есть нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. Принимать заявления и выдавать все нужные документы будут специалисты МФЦ. Сотрудников МВД при регистрации будут привлекать только на стадии осмотра автомобиля, говорится в распоряжении.