В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
В России разрешили регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ), такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, где есть нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. Принимать заявления и выдавать все нужные документы будут специалисты МФЦ. Сотрудников МВД при регистрации будут привлекать только на стадии осмотра автомобиля, говорится в распоряжении.
Эксперимент по регистрации автомобилей в МФЦ начался в 2018 г. в Москве и Татарстане. Тогда же ГИБДД подготовила проект постановления правительства, вводящий такую возможность по всей стране, если в центрах работают сотрудники МВД и есть площадки для осмотра транспортных средств.
C 1 января 2020 г. в России вступили новые правила регистрации автомобилей. В частности, к этому процессу допустили дилеров и производителей транспортных средств. Теперь они смогут действовать от лица владельцев при подаче документов в ГИБДД на получение автомобильных номеров.