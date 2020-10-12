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Rolls-Royce уберет статуэтку с подсветкой с капотов из-за директивы ЕС

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Британский автопроизводитель Rolls-Royce уберет традиционную фигурку Spirit of Ecstasy («Дух экстаза») с подсветкой с капотов машин из-за директивы Евросоюза о световом загрязнении, сообщает Daily Mail.

Как сообщает газета, установка подсвечиваемой статуэтки в качестве дополнительной опции стоимостью 3 500 фунтов стерлингов ($4 500) противоречит директиве Евросоюза о световом загрязнении. Компания подчинится новым правилам, установленным Брюсселем, так как Великобритания, до своего полного выхода из ЕС обязывается соблюдать все нормы объединения. Покупателям, которым уже установлены подсвеченные фигурки их заменят на обычные.

В департаменте транспорта Великобритании подтвердили, что, согласно межгосударственным соглашениям, такие элементы на капоте недопустимы. Будут ли при замене возвращены средства тем, кто покупал подсвеченные статуэтки, не сообщается.

Фигурка Spirit of Ecstasy с подсветкой с 2017 г. предлагалась для всех моделей Rolls-Royce, включая топовый Phantom, предыдущее поколение Ghost, спортивные модели Wraith, кабриолет Dawn и внедорожник Cullinan. Однако с 2019 г. ее перестали устанавливать из-за директив ЕС, а теперь автопроизводителю придется демонтировать их с уже проданных автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных