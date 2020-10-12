Rolls-Royce уберет статуэтку с подсветкой с капотов из-за директивы ЕС

Фигурка Spirit of Ecstasy с подсветкой с 2017 г. предлагалась для всех моделей Rolls-Royce, включая топовый Phantom, предыдущее поколение Ghost, спортивные модели Wraith, кабриолет Dawn и внедорожник Cullinan. Однако с 2019 г. ее перестали устанавливать из-за директив ЕС, а теперь автопроизводителю придется демонтировать их с уже проданных автомобилей.