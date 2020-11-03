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«Известия» узнали о возможном ужесточении правил ремонта и тюнинга авто

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В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей в случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Они обяжут российских водителей, которые сделают минимальный ремонт в автомобиле, пройти внеплановый техосмотр, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо сенатора Андрея Кутепова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Также автовладельцы не смогут использовать некоторые бывшие в употреблении запчасти, в том числе системы рулевого управления, тормозные системы, ремни и подушки безопасности. Автовладельцам, в частности, придется согласовывать установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, колес увеличенного диаметра, систем мультимедиа и сигнализации.

Кутепов в письме Мантурову попросил отказаться от таких изменений. По его мнению, поправки приведут к тому, что россияне не смогут использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России запчасти с выведенных из эксплуатации машин. Также сенатор указал, что поправки ударят по рынку независимых автосервисов, пишут «Известия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных