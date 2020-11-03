«Известия» узнали о возможном ужесточении правил ремонта и тюнинга авто

Кутепов в письме Мантурову попросил отказаться от таких изменений. По его мнению, поправки приведут к тому, что россияне не смогут использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России запчасти с выведенных из эксплуатации машин. Также сенатор указал, что поправки ударят по рынку независимых автосервисов, пишут «Известия».