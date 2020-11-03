«Известия» узнали о возможном ужесточении правил ремонта и тюнинга авто
В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей в случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Они обяжут российских водителей, которые сделают минимальный ремонт в автомобиле, пройти внеплановый техосмотр, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо сенатора Андрея Кутепова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Также автовладельцы не смогут использовать некоторые бывшие в употреблении запчасти, в том числе системы рулевого управления, тормозные системы, ремни и подушки безопасности. Автовладельцам, в частности, придется согласовывать установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, колес увеличенного диаметра, систем мультимедиа и сигнализации.
Кутепов в письме Мантурову попросил отказаться от таких изменений. По его мнению, поправки приведут к тому, что россияне не смогут использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России запчасти с выведенных из эксплуатации машин. Также сенатор указал, что поправки ударят по рынку независимых автосервисов, пишут «Известия».