Аналитики назвали регионы России с самой высокой доступностью автомобилей
Около половины среднестатистических семей могут приобрести в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью 550 тыс. руб. в девяти российских регионах, к такому выводу в результате исследования пришли аналитики «РИА Новости».
«В этот список регионов-лидеров попали: Ямало-Ненецкий АО – 66,7%; Чукотский АО – 61,8%; Магаданская область – 54,8%; Москва – 53,9%; Ханты-Мансийский АО — Югра – 53,8%; Сахалинская область – 53,5%; Ненецкий АО – 51,4%; Санкт-Петербург – 48,8% и Камчатский край – 46,6%». Лидерство северных регионов в рейтинге объясняется высокими зарплатами и значительной долей семей молодых работников без детей.
По данным «РИА Новости», больше всего семей, способных купить в кредит машину премиум-класса, проживает в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округе – 11,2% и 9,7% соответственно, а также в Москве – 9%. Наименее доступны новые автомобили стоимостью около 550 тыс. руб. семьям из Ингушетии – 4,8%, Чечни – 6%, Дагестана – 8,2%, Кабардино-Балкарскии – 9,3% и Карачаево-Черкесии – 10%.
По мнению экспертов, разница между лидерами и замыкающими рейтинг регионами за прошедший год выросла в основном по причине «крайней неоднородности доходов в различных регионах страны» и «заметной дифференциации распределения зарплат даже внутри отдельных регионов».
Расчеты основаны на данных 2019 г. и 2020 г. Аналитики учитывали разницу в размере зарплат и стоимости покупки и обслуживания автомобиля в каждом регионе. Рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.