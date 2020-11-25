МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права

В документе МВД отмечается, что вскоре количество «грубых» нарушений будет снижено с 17 до 15. В материале не указывается, какие именно ошибки МВД предлагает исключить из списка грубых. Однако министерство предложило добавить в список «Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи». Также МВД предложило перевести «не пристегнутый ремень безопасности» из категории средних ошибок в категорию грубых.