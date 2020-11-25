МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права
МВД России предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа МВД.
Согласно действующему регламенту, ошибки кандидата в водители разделены на «грубые» — за каждую из них дается пять баллов, «средние» - по три балла — и «мелкие» — по одному баллу за ошибку. Для сдачи экзамена нужно набрать меньше пяти баллов. При допущении грубой ошибки экзамен прекращается.
В документе МВД отмечается, что вскоре количество «грубых» нарушений будет снижено с 17 до 15. В материале не указывается, какие именно ошибки МВД предлагает исключить из списка грубых. Однако министерство предложило добавить в список «Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи». Также МВД предложило перевести «не пристегнутый ремень безопасности» из категории средних ошибок в категорию грубых.
Остальные ошибки МВД планирует разделить на подгруппы, за которые будут даваться один, два или три балла. Новый регламент может вступить в силу до 1 апреля 2021 г.
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