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МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права

Ведомости

МВД России предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа МВД. 

Согласно действующему регламенту, ошибки кандидата в водители разделены на «грубые» — за каждую из них дается пять баллов, «средние» - по три балла — и «мелкие» — по одному баллу за ошибку. Для сдачи экзамена нужно набрать меньше пяти баллов. При допущении грубой ошибки экзамен прекращается.

В документе МВД отмечается, что вскоре количество «грубых» нарушений будет снижено с 17 до 15. В материале не указывается, какие именно ошибки МВД предлагает исключить из списка грубых. Однако министерство предложило добавить в список «Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи». Также МВД предложило перевести «не пристегнутый ремень безопасности» из категории средних ошибок в категорию грубых. 

Остальные ошибки МВД планирует разделить на подгруппы, за которые будут даваться один, два или три балла. Новый регламент может вступить в силу до 1 апреля 2021 г. 

Ранее МВД внесло изменения в оформление водительского удостоверения и ПТС.

Ранее по теме: МВД утвердило изменения для водительских удостоверений и ПТС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных