МВД утвердило изменения для водительских удостоверений и ПТС
МВД утвердило изменения в оформлении водительского удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На лицевой стороне удостоверения появятся надписи «Водительское удостоверение» на русском, английском и французском языках. Ранее такая надпись делалась только на русском языке. «Надписи: «Водительское удостоверение», Permis de conduir, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — уточняется в документе.
Также в ПТС будут указываться количество пассажирских мест, технически допустимая максимальная масса, ранее проведенные органами внутренних дел проверки. В свидетельство о регистрации автомобиля будут вноситься сведения о мощности двигателя и о таможенных ограничениях.
В середине августа в России разрешили регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, где есть нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. Принимать заявления и выдавать все нужные документы будут специалисты МФЦ. Сотрудников МВД при регистрации будут привлекать только на стадии осмотра автомобиля.