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МВД утвердило изменения для водительских удостоверений и ПТС

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МВД утвердило изменения в оформлении водительского удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На лицевой стороне удостоверения появятся надписи «Водительское удостоверение» на русском, английском и французском языках. Ранее такая надпись делалась только на русском языке. «Надписи: «Водительское удостоверение», Permis de conduir, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — уточняется в документе.

Также в ПТС будут указываться количество пассажирских мест, технически допустимая максимальная масса, ранее проведенные органами внутренних дел проверки. В свидетельство о регистрации автомобиля будут вноситься сведения о мощности двигателя и о таможенных ограничениях.

В середине августа в России разрешили регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, где есть нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. Принимать заявления и выдавать все нужные документы будут специалисты МФЦ. Сотрудников МВД при регистрации будут привлекать только на стадии осмотра автомобиля.

Ранее по теме: В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных