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Продажи новых электромобилей в России выросли в 2020 году почти в два раза

Ведомости

Продажи новых электромобилей в России в 2020 г. выросли на 95% по сравнению с предшествующим годом, сообщает агентство «Автостат».

«По итогам 2020 года россияне в общей сложности приобрели 687 новых электромобилей, что на 95% больше, чем в 2019 году (353 шт.)», — говорится в сообщении агентства.

Лидером этого сегмента автомобилей стала модель Nissan Leaf, которую купили 144 раза. На втором месте — электрокроссовер Audi E-Tron, появившийся на российском рынке в июле. За полгода продажи этого автомобиля составили 134 единиц. На третьей позиции – Tesla Model 3 (110 шт.).

«Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15», — отмечает агентство.

Чаще всего электрокары в 2020 г. покупали жители столицы, где автомобиль на электротяге выбрали в 240 случаях. За Москвой расположился Санкт-Петербург с 69 проданными экземплярами. На третьем — Московская область, где купили 60 электромобилей, затем Краснодарский край (36 единиц), Приморский край (31 единица) и Свердловская область (21 единица).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных