Продажи новых электромобилей в России выросли в 2020 году почти в два раза
Продажи новых электромобилей в России в 2020 г. выросли на 95% по сравнению с предшествующим годом, сообщает агентство «Автостат».
«По итогам 2020 года россияне в общей сложности приобрели 687 новых электромобилей, что на 95% больше, чем в 2019 году (353 шт.)», — говорится в сообщении агентства.
Лидером этого сегмента автомобилей стала модель Nissan Leaf, которую купили 144 раза. На втором месте — электрокроссовер Audi E-Tron, появившийся на российском рынке в июле. За полгода продажи этого автомобиля составили 134 единиц. На третьей позиции – Tesla Model 3 (110 шт.).
«Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15», — отмечает агентство.
Чаще всего электрокары в 2020 г. покупали жители столицы, где автомобиль на электротяге выбрали в 240 случаях. За Москвой расположился Санкт-Петербург с 69 проданными экземплярами. На третьем — Московская область, где купили 60 электромобилей, затем Краснодарский край (36 единиц), Приморский край (31 единица) и Свердловская область (21 единица).