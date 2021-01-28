Продажи новых электромобилей в России выросли в 2020 году почти в два раза

«Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15», — отмечает агентство.