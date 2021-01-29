МВД назвало основание для отмены штрафа за нарушение ПДД в непогоду

К специальным техсредствам относятся стационарные, передвижные и мобильные дорожные камеры. Сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с таких камер, например, если водитель нарушил ПДД, потому что из-за снегопада не было видно дорожную разметку.