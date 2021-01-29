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МВД назвало основание для отмены штрафа за нарушение ПДД в непогоду

Ведомости

Основанием для отмены штрафа за нарушение ПДД в плохую погоду могут быть данные с дорожных камер, сообщили ТАССу в пресс-центре МВД. 

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — рассказал собеседник агентства. 

К специальным техсредствам относятся стационарные, передвижные и мобильные дорожные камеры. Сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с таких камер, например, если водитель нарушил ПДД, потому что из-за снегопада не было видно дорожную разметку. 

Ранее «РИА Новости» сообщили, что за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зарегистрировали 137,4 млн нарушений ПДД. Число нарушений выросло на 16% в годовом выражении. 

Ранее по теме: В 2020 году в России камеры выписали более 137 млн штрафов за нарушения ПДД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных