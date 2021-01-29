МВД назвало основание для отмены штрафа за нарушение ПДД в непогоду
Основанием для отмены штрафа за нарушение ПДД в плохую погоду могут быть данные с дорожных камер, сообщили ТАССу в пресс-центре МВД.
«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — рассказал собеседник агентства.
К специальным техсредствам относятся стационарные, передвижные и мобильные дорожные камеры. Сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с таких камер, например, если водитель нарушил ПДД, потому что из-за снегопада не было видно дорожную разметку.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зарегистрировали 137,4 млн нарушений ПДД. Число нарушений выросло на 16% в годовом выражении.