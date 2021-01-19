В 2020 году в России камеры выписали более 137 млн штрафов за нарушения ПДД
Дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений ПДД российскими автомобилистами за 11 месяцев 2020 г. — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МВД.
«За 11 месяцев минувшего года в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами в Российской Федерации, вынесено 137,4 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях (за тот же период в 2019 — 115,2 миллиона)», — говорится в сообщении.
Ранее Autonews.ru со ссылкой на МВД России сообщало, что за девять месяцев 2020 г. сотрудники ГИБДД выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб. Позже замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков заявил, что за 11 месяцев 2020 г. судебные приставы взыскали с российских водителей штрафы на сумму 12,9 млрд руб. Самыми распространенными нарушениями ПДД в этот период стали превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.