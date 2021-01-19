В 2020 году в России камеры выписали более 137 млн штрафов за нарушения ПДД

Ранее Autonews.ru со ссылкой на МВД России сообщало, что за девять месяцев 2020 г. сотрудники ГИБДД выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб. Позже замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков заявил, что за 11 месяцев 2020 г. судебные приставы взыскали с российских водителей штрафы на сумму 12,9 млрд руб. Самыми распространенными нарушениями ПДД в этот период стали превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.