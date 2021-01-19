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В 2020 году в России камеры выписали более 137 млн штрафов за нарушения ПДД

Ведомости

Дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений ПДД российскими автомобилистами за 11 месяцев 2020 г. — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МВД. 

«За 11 месяцев минувшего года в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами в Российской Федерации, вынесено 137,4 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях (за тот же период в 2019 — 115,2 миллиона)», — говорится в сообщении.

Ранее Autonews.ru со ссылкой на МВД России сообщало, что за девять месяцев 2020 г. сотрудники ГИБДД выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб. Позже замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков заявил, что за 11 месяцев 2020 г. судебные приставы взыскали с российских водителей штрафы на сумму 12,9 млрд руб. Самыми распространенными нарушениями ПДД в этот период стали превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее по теме: Приставы взыскали с российских водителей штрафы на 13 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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