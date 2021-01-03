Приставы взыскали с российских водителей штрафы на 13 млрд рублей
За 11 месяцев 2020 г. судебные приставы взыскали с российских водителей штрафы на сумму 12,9 млрд руб., рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков в комментарии «РИА Новости».
«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции», — заявил он.
Всего за указанный период ФССП возбудила исполнительные производства на общую сумму 18,5 млрд руб., что на 700 млн руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., добавил он.
Ранее в ноябре Autonews.ru со ссылкой на МВД России сообщало, что сотрудники ГИБДД за девять месяцев 2020 г. выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб.
Самыми распространенными нарушениями ПДД в этот период стали превышение скорости – 95,9 млн случаев против 78,9 млн годом ранее, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – 8,4 млн (7,1 млн), проезд на запрещающий сигнал светофора – 3,5 млн (3,6 млн), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона – 2,2 млн (2,1 млн), непристегнутый ремень или отсутствие мотошлемов – 2 млн (2,2 млн), отсутствие полиса ОСАГО – 1,5 млн (1,6 млн) и нарушение правил тонировки – 1,4 млн (1,2 млн).