Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Авто

Приставы взыскали с российских водителей штрафы на 13 млрд рублей

Ведомости

За 11 месяцев 2020 г. судебные приставы взыскали с российских водителей штрафы на сумму 12,9 млрд руб., рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков в комментарии «РИА Новости».

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции», — заявил он.

Всего за указанный период ФССП возбудила исполнительные производства на общую сумму 18,5 млрд руб., что на 700 млн руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., добавил он.

Ранее в ноябре Autonews.ru со ссылкой на МВД России сообщало, что сотрудники ГИБДД за девять месяцев 2020 г. выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб.

Самыми распространенными нарушениями ПДД в этот период стали превышение скорости – 95,9 млн случаев против 78,9 млн годом ранее, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – 8,4 млн (7,1 млн), проезд на запрещающий сигнал светофора – 3,5 млн (3,6 млн), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона – 2,2 млн (2,1 млн), непристегнутый ремень или отсутствие мотошлемов – 2 млн (2,2 млн), отсутствие полиса ОСАГО – 1,5 млн (1,6 млн) и нарушение правил тонировки – 1,4 млн (1,2 млн).

Ранее по теме: ГИБДД назвала общую сумму выписанных россиянам штрафов с начала года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных