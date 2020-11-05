ГИБДД назвала общую сумму выписанных россиянам штрафов с начала года

«Всего водителей и пешеходов обязали выплатить государству 83,1 млрд руб. (+1,2%)», — говорится в сообщении. За девять месяцев 2020 г. водители и пешеходы получили около 121,3 млн постановлений за нарушения правил дорожного движения – на 16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост количества постановлений эксперты связывают увеличением числа дорожных камер и разнообразием составов нарушений, которые они фиксируют, отмечает издание.