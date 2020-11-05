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ГИБДД назвала общую сумму выписанных россиянам штрафов с начала года

Ведомости

Сотрудники ГИБДД за девять месяцев 2020 г. выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб., сообщает Autonews.ru со ссылкой на МВД России.

«Всего водителей и пешеходов обязали выплатить государству 83,1 млрд руб. (+1,2%)», — говорится в сообщении. За девять месяцев 2020 г. водители и пешеходы получили около 121,3 млн постановлений за нарушения правил дорожного движения – на 16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост количества постановлений эксперты связывают увеличением числа дорожных камер и разнообразием составов нарушений, которые они фиксируют, отмечает издание.

Cамыми распространенными нарушениями ПДД в этот период стали превышение скорости – 95,9 млн случаев против 78,9 млн годом ранее, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – 8,4 млн (7,1 млн), проезд на запрещающий сигнал светофора – 3,5 млн (3,6 млн), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона – 2,2 млн (2,1 млн), непристегнутый ремень или отсутствие мотошлемов – 2 млн (2,2 млн), отсутствие полиса ОСАГО – 1,5 млн (1,6 млн) и нарушение правил тонировки – 1,4 млн (1,2 млн).

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы разместил на сайте госзакупок тендер по выбору компании для модернизации камер, чтобы они смогли фиксировать также нарушителей режима самоизоляции, в том числе пешеходов. В сентябре столичный дептранс сообщил, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места. В ноябре ведомство сообщило, что дорожные камеры столицы начнут фиксировать непристегнутых и говорящих по телефону водителей.

Ранее по теме: ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных