ГИБДД назвала общую сумму выписанных россиянам штрафов с начала года
Сотрудники ГИБДД за девять месяцев 2020 г. выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб., сообщает Autonews.ru со ссылкой на МВД России.
«Всего водителей и пешеходов обязали выплатить государству 83,1 млрд руб. (+1,2%)», — говорится в сообщении. За девять месяцев 2020 г. водители и пешеходы получили около 121,3 млн постановлений за нарушения правил дорожного движения – на 16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост количества постановлений эксперты связывают увеличением числа дорожных камер и разнообразием составов нарушений, которые они фиксируют, отмечает издание.
Cамыми распространенными нарушениями ПДД в этот период стали превышение скорости – 95,9 млн случаев против 78,9 млн годом ранее, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – 8,4 млн (7,1 млн), проезд на запрещающий сигнал светофора – 3,5 млн (3,6 млн), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона – 2,2 млн (2,1 млн), непристегнутый ремень или отсутствие мотошлемов – 2 млн (2,2 млн), отсутствие полиса ОСАГО – 1,5 млн (1,6 млн) и нарушение правил тонировки – 1,4 млн (1,2 млн).
Ранее Центр организации дорожного движения Москвы разместил на сайте госзакупок тендер по выбору компании для модернизации камер, чтобы они смогли фиксировать также нарушителей режима самоизоляции, в том числе пешеходов. В сентябре столичный дептранс сообщил, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места. В ноябре ведомство сообщило, что дорожные камеры столицы начнут фиксировать непристегнутых и говорящих по телефону водителей.