ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах

Согласно документу, если пересекающий пешеходный переход водитель не вынуждает пешехода изменить направление движения или скорость, он не считается нарушителем. «Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», – сказал Черников. Он отметил, что обязанность водителя уступить дорогу пешеходу зависит от необходимости не создавать помех в его движении.