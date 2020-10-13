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ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах

Ведомости

ГИБДД направила в региональные подразделения инструкции с разъяснениями для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подписанный начальником ГИБДД России Михаилом Черниковым.

Согласно документу, если пересекающий пешеходный переход водитель не вынуждает пешехода изменить направление движения или скорость, он не считается нарушителем. «Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», – сказал Черников. Он отметил, что обязанность водителя уступить дорогу пешеходу зависит от необходимости не создавать помех в его движении.

Несмотря на то, что Верховный суд разъяснил эти правила еще в 2012 г., не все сотрудники ГИБДД им следуют, объяснил изданию источник, знакомый с подготовкой письма. За непредоставление преимущества пешеходам водителей штрафуют на 1 500–2 500 руб. по ст. 12.18 КоАП. При выявлении таких нарушений в целях «формирования неопровержимой доказательной базы» инспекторам рекомендуется использовать «средства видеозаписи» либо по возможности «истребовать объяснения пешеходов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных