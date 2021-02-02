Аналитики сообщили о снижении продаж люксовых автомобилей на 15%
Продажи новых легковых автомобилей класса «люкс» в России в 2020 г. снизились на 15% по сравнению с 2019 г., к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат».
«Объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров. Это на 15% меньше, чем в 2019-м (1312 шт.)», – говорится в сообщении на сайте агентства.
Россияне приобрели в 2020 г. 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class, 299 – Bentley, 199 – Rolls-Royce, 139 – Lamborghini, 52 – Maserati, 29 – Ferrari и 9 – Aston Martin.
Больше всего – 56% – люксовых автомобилей купили жители Москвы – 628 машин. Жители Московской области приобрели 116 авто, Санкт-Петербурга – 113, Краснодарского края – 51.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2020 г. упали на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по ноябрь в стране было продано 1,5 млн авто, в том числе 1,34 млн легковых. По данным министерства, наиболее продаваемыми легковыми автомобилями стали Lada Granta, Lada Vesta, KIA Rio, Hyundai Creta и VW Polo.