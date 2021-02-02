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Аналитики сообщили о снижении продаж люксовых автомобилей на 15%

Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей класса «люкс» в России в 2020 г. снизились на 15% по сравнению с 2019 г., к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат».

«Объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров. Это на 15% меньше, чем в 2019-м (1312 шт.)», – говорится в сообщении на сайте агентства.

Россияне приобрели в 2020 г. 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class, 299 – Bentley, 199 – Rolls-Royce, 139 – Lamborghini, 52 – Maserati, 29 – Ferrari и 9 – Aston Martin.

Больше всего – 56% – люксовых автомобилей купили жители Москвы – 628 машин. Жители Московской области приобрели 116 авто, Санкт-Петербурга – 113, Краснодарского края – 51.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2020 г. упали на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по ноябрь в стране было продано 1,5 млн авто, в том числе 1,34 млн легковых. По данным министерства, наиболее продаваемыми легковыми автомобилями стали Lada Granta, Lada Vesta, KIA Rio, Hyundai Creta и VW Polo.

Ранее по теме: Минпромторг отчитался о падении продаж автомобилей на 9,8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных