Минпромторг отчитался о падении продаж автомобилей на 9,8%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали более чем на 10%. При этом в ноябре уходящего года по сравнению с ноябрем прошлого этот показатель вырос на 5,9%. В 2021 г., по оценкам экспертов «Автостата», объем российского авторынка может составить 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5–6% относительно текущего года.