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Минпромторг отчитался о падении продаж автомобилей на 9,8%

Ведомости

Продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2020 г. упали на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с января по ноябрь в стране было продано 1,5 млн авто, в том числе 1,34 млн легковых, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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«За 11 месяцев 2020 года в России было продано 1,5 млн новых автомобилей … Падение продаж по сравнению с тем же периодом 2019 года продолжает сокращаться и за 11 месяцев составило 9,8%», — говорится в сообщении. 

При этом продажи легковых автомобилей в Испании за этот же период снизились на 35,3%, в Великобритании — на 30,7%, в Италии — на 29%, во Франции — на 26,9%, в Польше — на 25,1%, отметили в министерстве.

Результаты, которые в этом году показывает российский рынок легковых авто, хуже прошлогодних, однако в этом году мир столкнулся со сложнейшей ситуацией, подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов.

Наиболее продаваемыми легковыми автомобилями стали Lada Granta (112 тыс.), Lada Vesta (96 тыс.), KIA Rio (78 тыс.), Hyundai Creta (66 тыс.), VW Polo (53 тыс.). Большинство — 86,4% — проданных автомобилей были произведены в России. 

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали более чем на 10%. При этом в ноябре уходящего года по сравнению с ноябрем прошлого этот показатель вырос на 5,9%. В 2021 г., по оценкам экспертов «Автостата», объем российского авторынка может составить 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5–6% относительно текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных