Как россияне будут путешествовать в 2021 году

Туризм в условиях сохранения рисков заражения коронавирусом не будет массовым даже при открытых границах, подчеркнул основатель туроператора Tez Tour Александр Буртин. «Может быть, в 2021 году люди привыкнут к COVID-19, как привыкают ко всему в жизни, станут более подготовленными с точки зрения мер безопасности — маску надели, руки помыли и поехали. Но очевидно, что такой туризм не будет массовым — и по экономическим причинам, и из-за нежелания путешествовать, так как это сопряжено с дополнительными рисками заболевания, нахождения в больнице в чужой стране и так далее», – объяснил он.