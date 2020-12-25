Эксперты и дилеры дали прогноз по продажам и ценам на автомобили в 2021 году

«Большинство автопроизводителей исходит из того, что в будущем году российский авторынок покажет умеренный рост, и в соответствии с этим прогнозом планируют поставки. Будет продолжаться и постепенный рост цен. Можно прогнозировать, что ощутимый виток подорожания на рынке произойдет в начале будущего года», — отмечает он. Но есть и другой фактор, который вносит долю неопределенности в следующем году — это ситуация с коронавирусом. Чем быстрее она разрешится в большинстве стран, тем стабильнее будут поставки и тем меньше будет дефицит автомобилей на рынке, добавляет Мирошников.