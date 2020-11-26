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СМИ узнали о повышении утилизационного сбора на авто до 30%

Ведомости

Правительство России может с начала 2021 г. увеличить утилизационный сбор на все виды транспорта, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Индексация будет в пределах 30%, уточнили издания.

«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — приводит агентство слова своего собеседника. Он пояснил, что подобное решение связано с ослаблением курса рубля, «которое понижает совокупный торговый барьер».

С инициативой повышения утильсбора выступил Минпромторг, цель которого – сохранить уровень барьера для импорта, учтя при этом девальвацию рубля, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, решение о повышении сбора уже принято, однако размер индексации пока обсуждается. Один из источников газеты также заявил, что рост утильсбора может составить 25% с января 2021 г. и до 40% с середины года.

Собеседники «Коммерсанта» отметили, что повышение утильсбора может привести к росту цен на автомобили. Изменения отразятся в большей степени на импортных поставках, однако затронут и локализованных игроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных