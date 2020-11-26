СМИ узнали о повышении утилизационного сбора на авто до 30%

С инициативой повышения утильсбора выступил Минпромторг, цель которого – сохранить уровень барьера для импорта, учтя при этом девальвацию рубля, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, решение о повышении сбора уже принято, однако размер индексации пока обсуждается. Один из источников газеты также заявил, что рост утильсбора может составить 25% с января 2021 г. и до 40% с середины года.