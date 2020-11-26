СМИ узнали о повышении утилизационного сбора на авто до 30%
Правительство России может с начала 2021 г. увеличить утилизационный сбор на все виды транспорта, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Индексация будет в пределах 30%, уточнили издания.
«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — приводит агентство слова своего собеседника. Он пояснил, что подобное решение связано с ослаблением курса рубля, «которое понижает совокупный торговый барьер».
С инициативой повышения утильсбора выступил Минпромторг, цель которого – сохранить уровень барьера для импорта, учтя при этом девальвацию рубля, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, решение о повышении сбора уже принято, однако размер индексации пока обсуждается. Один из источников газеты также заявил, что рост утильсбора может составить 25% с января 2021 г. и до 40% с середины года.
Собеседники «Коммерсанта» отметили, что повышение утильсбора может привести к росту цен на автомобили. Изменения отразятся в большей степени на импортных поставках, однако затронут и локализованных игроков.