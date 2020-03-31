Правительство решило отложить увеличение утилизационного сбора
Обсуждение реформы утилизационных платежей откладывается до IV квартала 2020 г., рассказал «Ведомостям» сотрудник администрации президента и подтвердил представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко.
По поручению президента Владимира Путина концепцию реформы расширенной ответственности производителей (РОП) чиновники должны были подготовить до конца марта. Минприроды направляло концепцию в правительство, но в администрацию президента поступило письмо Абрамченко с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 г., рассказывает собеседник «Ведомостей». Вице-премьер хочет детально проработать концепцию, просчитать экономику отрасли, подключив к обсуждению Минпромторг и Минсельхоз, объясняет человек, близкий к аппарату Абрамченко. Из-за кризиса придется отложить реформу, говорит чиновник, но дисбаланс между платежами населения и компаний будет устранен еще не скоро. За 2019 г. компании заплатили в 100 раз меньше за вывоз и утилизацию мусора, чем люди (2,6 млрд и 200 млрд руб. соответственно), рассказывает он.
Реформа должна была привлечь деньги в отрасль переработки отходов. По нацпроекту «Экология» доля отходов, направленных на сортировку, должна вырасти с 7% в 2018 г. до 60% в 2024 г. Доля отходов, отправленных на переработку (или сжигание), – с 3 до 36%.
Сейчас производители должны или сами утилизировать часть (в среднем 15%) товаров и упаковки (это 54 группы, в которые входит белье, одежда, шины, электроника, газеты и др.), или платить экологический сбор. Но механизм пока не работает, писал министр природы Дмитрий Кобылкин в письме в правительство. Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации чуть больше 15 000. Не удается эффективно организовать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.
Власти обсуждали резкое повышение нормативов утилизации – до 100%, а также отмену самостоятельной утилизации отходов товаров и упаковки. Это должно было повысить сборы до 136 млрд руб. в год, оценивало Минприроды. При этом администрирование сбора предлагалось передать Федеральной налоговой службе. Ее представитель не ответил на запрос.
О том, что Минприроды предложило отложить реформу до конца 2021 г. из-за пандемии коронавируса, ранее писал «Коммерсантъ». Минприроды предложило перенести сроки, чтобы не увеличить нагрузку на бизнес и население в сложной социально-экономической ситуации, говорит федеральный чиновник. Еще одна причина – недовольство Абрамченко качеством проработки концепции, знает близкий к ее аппарату собеседник. Ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию, в том числе отложить экологические и утилизационные сборы, и не распространять расширенную ответственность производителя на операторов потребительского рынка просит премьер-министра Михаила Мишустина и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министра).
Бизнес, который затронули бы новые правила, поддерживает отсрочку. Обсуждаемая концепция предполагает, что или части бизнеса, или населению придется доплатить, объясняет председатель совета директоров ГК «Экотехнологии» Константин Рзаев. Сейчас это, мягко говоря, не вовремя, считает он. Концепцию нужно серьезно дорабатывать до сбалансированного варианта, призывает он, но сейчас это не главный приоритет, лучше не принимать наспех сырой вариант концепции, а отложить ее принятие. Необходимо качественно проработать документ, если так и сделают, это будет значить, что доводы бизнеса услышаны, согласна исполнительный директор «РусПЭК» (объединяет производителей товаров и упаковки) Любовь Меланевская.
Реформа должна была обеспечить рост финансирования, необходимый для увеличения мощностей переработки, говорит эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган. У новой отрасли нет других источников финансирования – операторы в 50 регионах получили тариф без инвестиционной составляющей. На рост поступлений экологического сбора и направление его на софинансирование строительства необходимой инфраструктуры были большие надежды, которые теперь хотят отложить, жалуется он.
Представитель Минприроды не ответил на запрос «Ведомостей».