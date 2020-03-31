Правительство решило отложить увеличение утилизационного сбора

Сейчас производители должны или сами утилизировать часть (в среднем 15%) товаров и упаковки (это 54 группы, в которые входит белье, одежда, шины, электроника, газеты и др.), или платить экологический сбор. Но механизм пока не работает, писал министр природы Дмитрий Кобылкин в письме в правительство. Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации чуть больше 15 000. Не удается эффективно организовать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.