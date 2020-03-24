Мусорные операторы опасаются роста неплатежей из-за коронавируса
Еще одна отрасль, которая может пострадать от распространения коронавируса, – операторы коммунальных отходов. Их финансовое состояние и до этого было шатким – чиновники говорили об 11 проблемных регионах, а Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру фиксировала риски у 30 из 220 операторов.
Теперь их положение еще больше ухудшается. В столице Тувы Кызыле с 20 марта и вовсе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за приостановки вызова мусора региональным оператором СТ-ТБО. Население и компании не оплачивали услуги оператора, всего у него долгов накопилось более чем на 30 млн руб. «Не платят даже госучреждения», – рассказывает исполнительный директор СТ-ТБО Владимир Попов. Проблемы связаны и с неправильным нормативом накопления отходов, жалуется он. По нему вывозить мусор нужно было 1–2 раза в неделю, но фактически его приходилось вывозить 5–6 раз. Оператор не получил компенсации более чем на 47 млн руб., говорит Попов.
Ситуация в Туве находилась на постоянном контроле «Российского экологического оператора» (РЭО) с осени 2019 г., рассказывает его представитель. С 21 марта отходы начало вывозить муниципальное предприятие, отметил он. Временные операторы будут назначены в ближайшие дни и станут работать до завершения конкурса по выбору нового. Представитель правительства республики не ответил на запрос.
Это не единственный оператор с серьезным кассовым разрывом – у 10 операторов дебиторская задолженность на конец 2019 г. превышала 1 млрд руб., сообщал ранее «Ведомостям» участник рынка. По всей России собираемость в среднем 70%, приводило данные в конце 2019 г. Минприроды. Дальше она будет падать, уверены операторы коммунальных отходов.
Ситуация может усугубиться из-за вспышки коронавируса, отмечает председатель профильного комитета «Опоры России» Полина Вергун (свои комментарии она передала через представителя). Из-за того что часть людей оказалась на карантине и многие перешли в режим самоизоляции, отходы людей могут вырасти на 20%, объясняет она. Но платежи населения будут падать вместе с сокращением их доходов, замечает руководитель ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Первые два месяца года – самые проблемные по сбору платежей (на 15–20% ниже обычного), делится Вергун статистикой собственного оператора (ГК «Чистый город», работает в Ростовской и Астраханской областях, в республиках Калмыкия и Адыгея). С марта этот разрыв обычно компенсируется, но сейчас из-за карантина платежи могут не выровняться, предупреждает она. При действующем тарифе собираемость ниже 95% уже ведет к убыткам, говорит она. Переход компаний на дистанционную работу снизит их заказы на вывоз отходов, операторы окажутся в двойном финансовом провале: платежи населения снизятся из-за кризиса, а компаний – из-за уменьшения заказов, предупреждает Вергун.
Более болезненным, чем неплатежи, стали снижение платы для населения в 2019 г. и экономически необоснованное понижение тарифа на 2020 г. более чем на 34%, отмечает директор оператора в Вологодской области, ООО «Аквалайн», Алексей Копейкин (слова передал его представитель). Эти действия привели к убыткам и предбанкротному состоянию предприятия, признает Копейкин.
40 операторов из 30 регионов уже написали обращение к президенту Владимиру Путину, в правительство, Минприроды и РЭО с просьбами поддержать отрасль. Они предлагают дать им отсрочку всех обязательных платежей до конца года и компенсировать из бюджета недополученные платежи. Региональным операторам нужно помочь покрыть кассовые разрывы, предоставить беспроцентные займы, предлагает Вергун, иначе многие не справятся и обанкротятся и гораздо большему числу регионов придется вводить режим ЧС из-за риска ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и мусорных коллапсов.
Минприроды поручило предусмотреть финансовую помощь отрасли, говорится в его сообщении: обсуждается возмещение банкам недополученных доходов по льготным кредитам операторам, готов проект правительства о льготных займах и субсидиях операторам.