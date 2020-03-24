Мусорные операторы опасаются роста неплатежей из-за коронавируса

Ситуация может усугубиться из-за вспышки коронавируса, отмечает председатель профильного комитета «Опоры России» Полина Вергун (свои комментарии она передала через представителя). Из-за того что часть людей оказалась на карантине и многие перешли в режим самоизоляции, отходы людей могут вырасти на 20%, объясняет она. Но платежи населения будут падать вместе с сокращением их доходов, замечает руководитель ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Первые два месяца года – самые проблемные по сбору платежей (на 15–20% ниже обычного), делится Вергун статистикой собственного оператора (ГК «Чистый город», работает в Ростовской и Астраханской областях, в республиках Калмыкия и Адыгея). С марта этот разрыв обычно компенсируется, но сейчас из-за карантина платежи могут не выровняться, предупреждает она. При действующем тарифе собираемость ниже 95% уже ведет к убыткам, говорит она. Переход компаний на дистанционную работу снизит их заказы на вывоз отходов, операторы окажутся в двойном финансовом провале: платежи населения снизятся из-за кризиса, а компаний – из-за уменьшения заказов, предупреждает Вергун.