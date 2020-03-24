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Мусорные операторы опасаются роста неплатежей из-за коронавируса

В столице одного из регионов из-за приостановки работы оператора уже введен режим чрезвычайной ситуации
Екатерина Мереминская
Максим Стулов / Ведомости

Еще одна отрасль, которая может пострадать от распространения коронавируса, – операторы коммунальных отходов. Их финансовое состояние и до этого было шатким – чиновники говорили об 11 проблемных регионах, а Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру фиксировала риски у 30 из 220 операторов. 

Теперь их положение еще больше ухудшается. В столице Тувы Кызыле с 20 марта и вовсе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за приостановки вызова мусора региональным оператором СТ-ТБО. Население и компании не оплачивали услуги оператора, всего у него долгов накопилось более чем на 30 млн руб. «Не платят даже госучреждения», – рассказывает исполнительный директор СТ-ТБО Владимир Попов. Проблемы связаны и с неправильным нормативом накопления отходов, жалуется он. По нему вывозить мусор нужно было 1–2 раза в неделю, но фактически его приходилось вывозить 5–6 раз. Оператор не получил компенсации более чем на 47 млн руб., говорит Попов.

Ситуация в Туве находилась на постоянном контроле «Российского экологического оператора» (РЭО) с осени 2019 г., рассказывает его представитель. С 21 марта отходы начало вывозить муниципальное предприятие, отметил он. Временные операторы будут назначены в ближайшие дни и станут работать до завершения конкурса по выбору нового. Представитель правительства республики не ответил на запрос. 

Регионам предложили расплатиться за мусор

Это необходимо, чтобы не допустить мусорного коллапса

Это не единственный оператор с серьезным кассовым разрывом – у 10 операторов дебиторская задолженность на конец 2019 г. превышала 1 млрд руб., сообщал ранее «Ведомостям» участник рынка. По всей России собираемость в среднем 70%, приводило данные в конце 2019 г. Минприроды. Дальше она будет падать, уверены операторы коммунальных отходов.

Ситуация может усугубиться из-за вспышки коронавируса, отмечает председатель профильного комитета «Опоры России» Полина Вергун (свои комментарии она передала через представителя). Из-за того что часть людей оказалась на карантине и многие перешли в режим самоизоляции, отходы людей могут вырасти на 20%, объясняет она. Но платежи населения будут падать вместе с сокращением их доходов, замечает руководитель ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Первые два месяца года – самые проблемные по сбору платежей (на 15–20% ниже обычного), делится Вергун статистикой собственного оператора (ГК «Чистый город», работает в Ростовской и Астраханской областях, в республиках Калмыкия и Адыгея). С марта этот разрыв обычно компенсируется, но сейчас из-за карантина платежи могут не выровняться, предупреждает она. При действующем тарифе собираемость ниже 95% уже ведет к убыткам, говорит она. Переход компаний на дистанционную работу снизит их заказы на вывоз отходов, операторы окажутся в двойном финансовом провале: платежи населения снизятся из-за кризиса, а компаний – из-за уменьшения заказов, предупреждает Вергун.

Более болезненным, чем неплатежи, стали снижение платы для населения в 2019 г. и экономически необоснованное понижение тарифа на 2020 г. более чем на 34%, отмечает директор оператора в Вологодской области, ООО «Аквалайн», Алексей Копейкин (слова передал его представитель). Эти действия привели к убыткам и предбанкротному состоянию предприятия, признает Копейкин.

40 операторов из 30 регионов уже написали обращение к президенту Владимиру Путину, в правительство, Минприроды и РЭО с просьбами поддержать отрасль. Они предлагают дать им отсрочку всех обязательных платежей до конца года и компенсировать из бюджета недополученные платежи. Региональным операторам нужно помочь покрыть кассовые разрывы, предоставить беспроцентные займы, предлагает Вергун, иначе многие не справятся и обанкротятся и гораздо большему числу регионов придется вводить режим ЧС из-за риска ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и мусорных коллапсов.

Минприроды поручило предусмотреть финансовую помощь отрасли, говорится в его сообщении: обсуждается возмещение банкам недополученных доходов по льготным кредитам операторам, готов проект правительства о льготных займах и субсидиях операторам.

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