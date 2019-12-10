Регионам предложили расплатиться за мусор
В некоторых регионах ситуация с коммунальными отходами критическая и операторы могут прекратить оказывать услуги населению – 70% счетов за их услуги остаются неоплаченными, пишет министр природы Дмитрий Кобылкин губернаторам (о письме сообщает «Коммерсантъ», копия есть у «Ведомостей», Минприроды сообщает о письме на своем сайте).
Чтобы избежать коллапса, министр предлагает губернаторам объяснить населению и компаниям, что счета нужно оплачивать, выявить скрытых потребителей услуг, а также заставить заплатить хотя бы собственные бюджетные учреждения. Также нужно переделать схемы, которые власти составили для операторов, – они должны отражать реальное количество мусора. Власти должны привести в порядок контейнерные площадки, предлагает Кобылкин. А кассовый разрыв мусорных операторов – закрыть за счет региональных средств.
Общую задолженность по всей России назвать сложно, но это десятки миллиардов рублей, говорит бывший руководитель владельца мусорных операторов. Уже у 10 операторов дебиторская задолженность превысила 1 млрд руб., знает он. У крупнейшего оператора Московской области – «дочки» «РТ-инвеста» (входит в «Ростех») – дебиторская задолженность по этому региону с начала 2019 г. – 2,8 млрд руб., рассказывал его представитель.
Около 60% таких долгов взыскать невозможно, должники – либо люди малоимущие (10%), либо принципиальные неплательщики (также около 10%), часть долга приходится на некорректные начисления (10–25%), объясняет участник рынка. Все остальное – долги компаний, которые могут просто не платить или заключать договоры с другими операторами.
В 17 регионах есть риск, что операторы коммунальных отходов прекратят деятельность, в основном по финансовым причинам, признал в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев. Губернаторы не должны допустить, чтобы они прекратили работу, они обслуживают около 14 млн человек, уточнил премьер. «У нас на карандаше 21 региональный оператор, которые сейчас находятся в тяжелом финансовом состоянии и без дополнительной поддержки скоро могут прекратить свое существование», – говорил в октябре замгендиректора РЭО Алексей Макрушин. Проблемных регионов сейчас больше 20, согласен эксперт рынка.
Главный виновник – федеральные власти, которые так и не обеспечили доступ регоператоров к персональным данным (для выставления счетов. – «Ведомости»), считает бывший руководитель владельца операторов. Одна из причин низкой собираемости платежей в регионах – отсутствие корректной базы данных по потребителям услуги и законного источника их получения, согласна председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун. В имеющихся базах, которые создавались операторами самостоятельно, учтены не все потребители услуги, объясняет она. По персональным данным в Росреестре можно получить справку из ЕГРН, но в ней отсутствуют даты рождения потребителей, поэтому нельзя взыскать задолженность в суде, говорит Вергун. Компенсация регоператором недополученных доходов могла бы стать хорошей для них поддержкой, считает Вергун. Но не все регионы смогут это позволить себе, опасается она, к проблеме нужно подключить федеральный бюджет.
Проблемы операторов возникают не столько из-за неплатежей, сколько из-за непродуманных действий региональных властей – неправильно установленных нормативов, заниженных тарифов, дополнительной неоплаченной нагрузки, когда вывозить заставляют не только коммунальный мусор, но и ветки, строительный мусор, перечисляет участник рынка. Вторая причина – низкая квалификация самих операторов, которые привыкли работать по черным схемам, а эффективную работу вбелую организовать не смогли, говорит он.