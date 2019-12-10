Регионам предложили расплатиться за мусор

Главный виновник – федеральные власти, которые так и не обеспечили доступ регоператоров к персональным данным (для выставления счетов. – «Ведомости»), считает бывший руководитель владельца операторов. Одна из причин низкой собираемости платежей в регионах – отсутствие корректной базы данных по потребителям услуги и законного источника их получения, согласна председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун. В имеющихся базах, которые создавались операторами самостоятельно, учтены не все потребители услуги, объясняет она. По персональным данным в Росреестре можно получить справку из ЕГРН, но в ней отсутствуют даты рождения потребителей, поэтому нельзя взыскать задолженность в суде, говорит Вергун. Компенсация регоператором недополученных доходов могла бы стать хорошей для них поддержкой, считает Вергун. Но не все регионы смогут это позволить себе, опасается она, к проблеме нужно подключить федеральный бюджет.