Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому

Изменения снизят тарифную нагрузку на население и компании уже в ближайшее время, рассчитывает замруководителя ФАС Виталий Королев (слова он передал через представителя). Так, постановлением определены правила расчета затрат на амортизацию (от максимального срока использования, а амортизация объектов, построенных за счет бюджетных денег, не учитывается). Уточнено, как определять расчетную предпринимательскую прибыль: без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.