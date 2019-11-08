Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому
Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей. «Ведомости» ознакомились с подготовленным постановлением правительства, чиновник аппарата правительства и представитель подготовившей документ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердили его подлинность.
Изменения снизят тарифную нагрузку на население и компании уже в ближайшее время, рассчитывает замруководителя ФАС Виталий Королев (слова он передал через представителя). Так, постановлением определены правила расчета затрат на амортизацию (от максимального срока использования, а амортизация объектов, построенных за счет бюджетных денег, не учитывается). Уточнено, как определять расчетную предпринимательскую прибыль: без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.