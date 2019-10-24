Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Одиннадцать друзей мусора

Оператор мусорной реформы рассказал, как поможет ей

До конца года он хочет поддержать 20 проектов

Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) на следующей неделе рассмотрит 11 способов поддержать проекты переработки и утилизации коммунальных отходов, рассказала заместитель гендиректора компании Румяна Свистунова, но все не назвала.

РЭО сможет входить в капитал компаний, выкупать облигации концессионера с купоном 5%, объяснила Свистунова, – по сути, очень дешевый и очень долгий кредит, из 54 предварительно отобранных проектов 10 хотят воспользоваться им. РЭО также намерен компенсировать до 25% капитальных вложений в создание объектов переработки и утилизации. На полигоны эта поддержка не распространяется, подчеркнула она. Банк выдает мусорщикам льготные кредиты, а РЭО доплачивает им до ключевой ставки – для бизнеса, посчитала Свистунова, деньги будут стоить порядка 4% годовых. Льготным может быть и лизинг, например мусоровозов и контейнеров, и аренда оборудования. РЭО купит оборудование и отдаст в аренду так, чтобы платеж по ней покрывал амортизацию, страховку, налоги и 1% прибыли РЭО, уточнила Свистунова.

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