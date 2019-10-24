Оператор мусорной реформы рассказал, как поможет ей
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Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) на следующей неделе рассмотрит 11 способов поддержать проекты переработки и утилизации коммунальных отходов, рассказала заместитель гендиректора компании Румяна Свистунова, но все не назвала.
РЭО сможет входить в капитал компаний, выкупать облигации концессионера с купоном 5%, объяснила Свистунова, – по сути, очень дешевый и очень долгий кредит, из 54 предварительно отобранных проектов 10 хотят воспользоваться им. РЭО также намерен компенсировать до 25% капитальных вложений в создание объектов переработки и утилизации. На полигоны эта поддержка не распространяется, подчеркнула она. Банк выдает мусорщикам льготные кредиты, а РЭО доплачивает им до ключевой ставки – для бизнеса, посчитала Свистунова, деньги будут стоить порядка 4% годовых. Льготным может быть и лизинг, например мусоровозов и контейнеров, и аренда оборудования. РЭО купит оборудование и отдаст в аренду так, чтобы платеж по ней покрывал амортизацию, страховку, налоги и 1% прибыли РЭО, уточнила Свистунова.
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