Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: Реформа не по схеме

Новые заводы и полигоны не попали в схемы обращения с мусором

Проверка выявила много недочетов

Компания, созданная для проведения мусорной реформы, – «Российский экологический оператор» (РЭО) – раскритиковала планы регионов по работе с мусором.

РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин. А оставшиеся планирует рассмотреть до ноября.

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