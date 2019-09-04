Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: Реформа не по схеме
Новые заводы и полигоны не попали в схемы обращения с мусором
Проверка выявила много недочетов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Регионы не запланировали новые полигоны, выяснил оператор мусорной реформы
Максим Стулов / Ведомости
Компания, созданная для проведения мусорной реформы, – «Российский экологический оператор» (РЭО) – раскритиковала планы регионов по работе с мусором.
РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами, сообщил «Ведомостям» заместитель гендиректора РЭО Вячеслав Духин. А оставшиеся планирует рассмотреть до ноября.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}