Росприроднадзор объяснил, кто должен заключать контракт с мусорным оператором

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Появление региональных операторов отходов – часть мусорной реформы Максим Стулов / Ведомости

Все компании, образующие коммунальные отходы, обязаны заключать договор на вывоз мусора с местным региональным оператором, напомнил Росприроднадзор в разъяснении, опубликованном в понедельник. Отказаться от этого могут только компании, у которых в распоряжении есть полигон для захоронения отходов. При этом отходы должны производиться в непосредственной близости от него (на том же или соседнем земельном участке), пишет Росприроднадзор.

Появление региональных операторов отходов – часть мусорной реформы. Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Сделать это успели не все, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. Тем не менее в России действует уже порядка 200 региональных операторов. Но они столкнулись с финансовыми сложностями: не могут собрать деньги ни с населения, ни с компаний.