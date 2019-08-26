Экономика / Госинвестиции и проекты

Минприроды заметило рост частных инвестиций в переработку мусора

Говорить о всплеске интереса рано, инвесторов отпугивают меняющиеся правила игры

Переработка коммунальных отходов становится более привлекательной для инвесторов, говорится в справке, подготовленной в Минприроды для министра Дмитрия Кобылкина. «Ведомости» ознакомились с содержанием, подлинность подтвердил представитель Минприроды.

В 2019 г. частные инвестиции в переработку мусора будут вложены в 73 объекта в 31 регионе, говорится в справке. По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, составят 20 млрд руб. В 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб.

Речь в основном о частных вложениях, но явно видна тенденция к увеличению числа государственно-частных партнерств (ГЧП), прокомментировал «Ведомостям» представитель Минприроды. Если в 2017 г. было всего одно концессионное соглашение, в 2018 г. было подписано два и 17 объектов строились частными инвесторами, то в 2019 г. проходят процедуру конкурса или подачи частной концессионной инициативы 17 проектов.

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