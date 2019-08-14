Министр природных ресурсов и экологии: «Если за лесом не ухаживать, упавшее дерево рано или поздно превратится в порох»

Дмитрий Кобылкин – о том, как справиться с горящими лесами, когда построят новые мусорные полигоны и что ждет компании, которые пренебрегают экологией

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Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии Максим Стулов / Ведомости

Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где привык решать вопросы быстро. А теперь приноравливается к многочисленным межведомственным согласованиям, отнимающим уйму времени.

Это был для него нелегкий год и ответственный старт в правительстве: катастрофическое распространение лесных пожаров, трудоемкая мусорная реформа и начало нацпроекта «Экология». Вокруг этих проблем в основном и сосредоточился разговор с «Ведомостями». Министр отвечал на вопросы с ходу, он не просил прислать не то что вопросы, но даже темы интервью.

– Дмитрий Николаевич, вы не просили вопросы заранее. Всегда так отвечаете, без подготовки, почему?

– Наверное, потому, что опыт немаленький уже.

– А бывает все-таки, что вопросы журналистов ставят в тупик?

– Конечно. В таких случаях говорю: «Давайте следующий вопрос». (Смеется.)

– Министром вы стали чуть больше года назад после восьми лет на посту губернатора. Кем интереснее работать и кем проще?

– Губернатор – самая тяжелая работа с точки зрения прямой личной ответственности. Но она хороша тем, что ты принимаешь решение и быстро видишь результат. И люди могут в глаза сказать свое мнение.

– А у министра не так?

– Министр может увидеть результат, есть победы. Но все идет тяжеловато. Потому что маховик реализации, например, нацпроекта связан с огромным количеством согласований Минэкономразвития, Минфина, других федеральных агентств и ведомств, Минюста. Это продолжительный процесс. Я так не привык. У меня, когда работал губернатором, все гораздо быстрее решалось. Не нужно было писать какие-то письменные поручения, достаточно было снять трубку и решить вопрос. Привык к результатам достаточно быстро ощутимым.

– Образование инженера-геофизика помогало вам в таком регионе, как ЯНАО? И сейчас – в Минприроды?

– Мне кажется, образование – это умение работать с литературой, новыми знаниями; оно нужно, чтобы просто быть самодостаточным человеком. Я с геофизическим образованием в разных направлениях абсолютно комфортно себя чувствовал.

– Когда вы переходили в Минприроды, пресса – и «Ведомости» в том числе – считала, что вы будете большое внимание уделять недрам, потому что нефтегазовые компании с вами работали и хорошо знают. А получилось, что вам приходится заниматься мусорной реформой или пожарами. Вы не разочарованы?

– Год назад, когда оценил масштаб задач, которые предстоит решить, стало страшновато. Но я не привык отступать и решил сложное разбить на простое, а потом создать управляемое и регулируемое сложное, которым смогу гордиться, сможет гордиться вся команда.

Сейчас уже не вижу ни одной задачи, с которой мы не могли бы справиться. Все они сложные, но подъемные.

У меня как губернатора Ямала не было столько леса, но тайга тем не менее была. И пожары, и переливы, и подтопления, и отходы – это все было. Как решать эти задачи, мне понятно.