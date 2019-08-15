Минприроды предлагает бизнесу брать под охрану леса

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













По закону ответственность за охрану лесов в России несут государство и компании, работающие в лесопромышленном секторе Евгений Разумный / Ведомости

Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает разбивать лес на сектора и закрепить ответственность за его сохранность за конкретной компанией. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал министр Дмитрий Кобылкин. Инициатива коснется в первую очередь компаний, которые при производстве алюминия, добыче угля или при плавке металла создают углеродный след, например СУЭК и ММК. «В стране есть лес, который необходимо мониторить и тушить при необходимости, восстанавливать. Компании вводят наилучшие доступные технологии (НДТ) для очистки выбросов в воздух. Могут поучаствовать еще и в социально ответственном деле сохранения и защиты зеленых легких планеты», – сказал он. Кобылкин пояснил, что «это дополнительная нагрузка, которую компания должна на себя взять, чтобы показать, как она заботится об экологии места, где работает».

От выплат за негативное воздействие на окружающую среду это не освобождает, подчеркнул министр. Размер санкций, которые будут предусмотрены для компании, курирующей лесной сектор, если на ее территории возник пожар, пока обсуждается. При этом затраты на охрану леса для компании будут гораздо меньше, чем, например, на «строительство установки по снижению выбросов еще одного элемента в воздух», считает министр.