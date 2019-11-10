К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Но больше всего мусорной реформе, по мнению авторов мониторинга, мешает непродуманность мер господдержки. В июле, например, были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие операторов на пять лет от НДС с 2020 г., если регионы не включили НДС в тариф. Однако льгота может только навредить сектору и снизить его инвестиционную привлекательность. Лишившись обязанности платить НДС, операторы лишатся и возможности ставить к вычету НДС, который включается в стоимость товаров и услуг их поставщиков, указывает руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев, к тому же придется вернуть часть НДС, ранее поставленную к вычету при покупке основных средств. Лучше было бы не освобождать от НДС, а обнулить его ставку, тогда компании не лишились бы права на вычет, – это был бы двойной выигрыш, советует он.