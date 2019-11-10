К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Сектор обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) остается в зоне системного риска, в неустойчивом состоянии 30 из примерно 220 операторов. Об этом свидетельствует индекс ТКО_аларм за январь – октябрь, который составляет Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%. Профинансировать кассовые разрывы кредитами не всегда удается из-за высоких ставок – около 18%. Как следствие, растет задолженность операторов перед компаниями, которые непосредственно вывозят мусор, – расплатиться не удается по 3–6 месяцев.
У 90% компаний кассовый разрыв превышает 50 млн руб., сообщал летом гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. 20–35% неплатежей приходится на население, 65–70% – на юридические лица, рассказал он в интервью РБК в ноябре. И если ситуация с платежами населения улучшается, то по юридическим лицам «ничего не меняется», а в некоторых регионах стало даже хуже. Бизнес действительно плохо платит, но операторы могут взыскивать долги через суд, говорит директор ассоциации операторов «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
У крупнейшего оператора Московской области – дочерней структуры «РТ-инвеста» (входит в госкорпорацию «Ростех») дебиторская задолженность по этому региону с начала года составила 2,8 млрд руб., рассказывает его представитель. Это сопоставимо с затратами на строительство современного сортировочного комплекса. В основном не платят юрлица, жители частных домов и управляющие компании, говорит он, последние иногда просто не перечисляют собранные деньги операторам. Часто население не хочет платить, поскольку не видит правильно оборудованных контейнерных площадок, а это зона ответственности муниципалитетов, отмечает представитель «РТ-инвеста». Можно адресно отключить свет или воду неплательщику, но нельзя адресно отключить от услуги вывоза мусора, сетует он. А выручку по договорам юрлиц сложно планировать, продолжает представитель «РТ-инвеста»: она рассчитывается по нормативам, на деле же компании вывозят через оператора значительно меньше.
Но больше всего мусорной реформе, по мнению авторов мониторинга, мешает непродуманность мер господдержки. В июле, например, были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие операторов на пять лет от НДС с 2020 г., если регионы не включили НДС в тариф. Однако льгота может только навредить сектору и снизить его инвестиционную привлекательность. Лишившись обязанности платить НДС, операторы лишатся и возможности ставить к вычету НДС, который включается в стоимость товаров и услуг их поставщиков, указывает руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев, к тому же придется вернуть часть НДС, ранее поставленную к вычету при покупке основных средств. Лучше было бы не освобождать от НДС, а обнулить его ставку, тогда компании не лишились бы права на вычет, – это был бы двойной выигрыш, советует он.
Решение об освобождении от НДС было принято поспешно – без консультаций с рынком, без подсчетов, в итоге оно наказало уже существующих инвесторов и могло отпугнуть новых, комментирует исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик. Это очень плохой прецедент, нужно изменить систему принятия решений, чтобы в основе их была не политика, а экономика, говорит она.
Освобождение операторов от НДС должно было по задумке властей снизить тариф. Ранее ради этого правительство разрешило до 2023 г. возить мусор на уже закрытые свалки, работающие без документов. Сейчас, по данным Росприроднадзора, 2275 свалок, не включенных в реестр.
Обе проблемы – неплатежи и непродуманные изменения правил игры – операторы не в состоянии решить самостоятельно, говорит директор оператора из Нижегородской области «Реал-Кстово» Артем Патрин. Нет законных способов получить доступ к персональным данным неплательщиков, чтобы подать на них в суд, отмечает он, нет даже единообразной системы подготовки платежных документов, доходит до того, что потребители получают до трех платежек. Оператор отвечает за весь образовавшийся мусор, счета может выставить в лучшем случае на 80% от ожидаемой выручки, собирает от этой суммы максимум 93%, а контрагентам должен отдать 98–100% своей выручки, делится расчетами менеджер другого оператора.
Следующий год будет гораздо тяжелее, считает руководитель одного из региональных операторов, не столько для операторов – судьба многих из них предрешена, – сколько для региональных властей, которым придется отвечать за недоработки федеральных чиновников. Когда операторы не смогут больше договариваться с вывозящими компаниями, которым задолжали, у муниципалитетов может не оказаться ни средств, ни техники, чтобы договориться самим, предупреждает он.
Исправленная версия. Уточнена структура владения оператором Московской области.