Парковка в Москве 22-23 февраля будет бесплатной
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 22 и 23 февраля, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«На День защитника Отечества, 22 и 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной», — говорится в сообщении. Парковка будет бесплатной, в том числе, на улицах с повышенным тарифом. Платными останутся только парковки со шлагбаумом. «В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме – все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф», – отметил руководитель дептранса Максим Ликсутов.
Ранее Роструд напомнил, что россияне будут работать с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня с 22 на 20 февраля. Праздничные выходные в связи с Днем защитника отечества пройдут с 21 по 23 февраля. Следующие длинные выходные будут в марте, россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта в связи с Международным женским днем.