Парковка в Москве 22-23 февраля будет бесплатной

Ранее Роструд напомнил, что россияне будут работать с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня с 22 на 20 февраля. Праздничные выходные в связи с Днем защитника отечества пройдут с 21 по 23 февраля. Следующие длинные выходные будут в марте, россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта в связи с Международным женским днем.