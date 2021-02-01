В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале
Россияне будут работать с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня с 22 на 20 февраля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роструд. Праздничные выходные в связи с Днем защитника отечества пройдут с 21 по 23 февраля.
«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.
Следующие длинные выходные будут в марте, россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта в связи с Международным женским днем. Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому 31 декабря в 2021 г. будет выходным днем.