В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Россияне будут работать с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня с 22 на 20 февраля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роструд. Праздничные выходные в связи с Днем защитника отечества пройдут с 21 по 23 февраля.