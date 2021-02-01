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В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Ведомости

Россияне будут работать с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня с 22 на 20 февраля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роструд. Праздничные выходные в связи с Днем защитника отечества пройдут с 21 по 23 февраля. 

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.

Следующие длинные выходные будут в марте, россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта в связи с Международным женским днем. Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому 31 декабря в 2021 г. будет выходным днем. 

Ранее по теме: Роструд назвал число сокращенных недель в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных