Роструд назвал число сокращенных недель в 2021 году

Вторая неделя марта также будет сокращенной. Россияне будут отдыхать в понедельник, 8 марта. В мае будут короткими первые две недели, рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Летом будет одна сокращенная рабочая неделя. Так как День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня.