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Роструд назвал число сокращенных недель в 2021 году

Ведомости

Семь сокращенных недель будет в России в 2021 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роструда.

Первая сокращенная неделя будет в феврале. Россияне будут работать с 24 по 26 февраля, а отдыхать — с 21 по 23 февраля. Рабочий день будет перенесен с 22 февраля на субботу 20 февраля. Таким образом, единственная длинная шестидневная рабочая неделя в 2021 г. будет с 15 по 20 февраля, рассказали в ведомстве.

Вторая неделя марта также будет сокращенной. Россияне будут отдыхать в понедельник, 8 марта. В мае будут короткими первые две недели, рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Летом будет одна сокращенная рабочая неделя. Так как День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня.

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября россияне будут работать на этой неделе с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября. Выходной день будет перенесен со 2 января на 5 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 г. завершится в четверг, 30 декабря.

Ранее правительство утвердило график праздничных выходных на 2021 г. Согласно графику, новогодние каникулы в 2021 г. продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. также будет праздничным выходным днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных