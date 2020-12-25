Роструд назвал число сокращенных недель в 2021 году
Семь сокращенных недель будет в России в 2021 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роструда.
Первая сокращенная неделя будет в феврале. Россияне будут работать с 24 по 26 февраля, а отдыхать — с 21 по 23 февраля. Рабочий день будет перенесен с 22 февраля на субботу 20 февраля. Таким образом, единственная длинная шестидневная рабочая неделя в 2021 г. будет с 15 по 20 февраля, рассказали в ведомстве.
Вторая неделя марта также будет сокращенной. Россияне будут отдыхать в понедельник, 8 марта. В мае будут короткими первые две недели, рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Летом будет одна сокращенная рабочая неделя. Так как День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня.
В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября россияне будут работать на этой неделе с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября. Выходной день будет перенесен со 2 января на 5 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 г. завершится в четверг, 30 декабря.
Ранее правительство утвердило график праздничных выходных на 2021 г. Согласно графику, новогодние каникулы в 2021 г. продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. также будет праздничным выходным днем.