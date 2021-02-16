МВД установило требования к безопасности автомобилей при техосмотре

Требования касаются тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин, колес, двигателя и его систем. Не сможет пройти техосмотр автомобиль, в котором подтекла тормозная жидкость, нет ремней безопасности или есть большая трещина на лобовом стекле со стороны водителя. Что касается автобусов, то они должны быть оснащены тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели.