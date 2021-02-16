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МВД установило требования к безопасности автомобилей при техосмотре

Ведомости

Министерство внутренних дел установило более 80 требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра, сообщил ТАСС со ссылкой на новую редакцию соответствующего федерального закона.

Требования касаются тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин, колес, двигателя и его систем. Не сможет пройти техосмотр автомобиль, в котором подтекла тормозная жидкость, нет ремней безопасности или есть большая трещина на лобовом стекле со стороны водителя. Что касается автобусов, то они должны быть оснащены тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели.

С 1 марта этого года изменятся правила техосмотра автомобилей. Диагностические карты будут аннулироваться, если при их оформлении автомобиль не прошел ТО. Отметка об аннулировании будет заноситься в информационную систему, которая начнет работать с 1 марта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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