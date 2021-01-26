МВД рассказало об эксперименте с электронными водительскими правами

Волк рассказала, что в ходе эксперимента вместо бумажных документов планируется использовать QR-коды. Сотрудники полиции будут проверять их с помощью мобильных устройств, пояснили в министерстве. В МВД отметили, что во время эксперимента водителям также нужно будет иметь при себе документы на автомобиль в бумажном виде.