МВД рассказало об эксперименте с электронными водительскими правами
МВД и Минцифры прорабатывают возможность дублировать в электронном виде свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, если эксперимент пройдет успешно, министерство рассмотрит перевод в электронный вид водительских удостоверений.
Волк рассказала, что в ходе эксперимента вместо бумажных документов планируется использовать QR-коды. Сотрудники полиции будут проверять их с помощью мобильных устройств, пояснили в министерстве. В МВД отметили, что во время эксперимента водителям также нужно будет иметь при себе документы на автомобиль в бумажном виде.
Ранее МВД сообщило, что в Москве планируется провести эксперимент по электронным паспортам. Паспорт будет выглядеть как пластиковая карта размером с банковскую и содержать информацию из бумажного документа. Закончить подготовку к эксперименту планируется к 1 декабря 2021 г.