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МВД рассказало об эксперименте с электронными водительскими правами

Ведомости

МВД и Минцифры прорабатывают возможность дублировать в электронном виде свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, если эксперимент пройдет успешно, министерство рассмотрит перевод в электронный вид водительских удостоверений.

Волк рассказала, что в ходе эксперимента вместо бумажных документов планируется использовать QR-коды. Сотрудники полиции будут проверять их с помощью мобильных устройств, пояснили в министерстве. В МВД отметили, что во время эксперимента водителям также нужно будет иметь при себе документы на автомобиль в бумажном виде. 

Ранее МВД сообщило, что в Москве планируется провести эксперимент по электронным паспортам. Паспорт будет выглядеть как пластиковая карта размером с банковскую и содержать информацию из бумажного документа. Закончить подготовку к эксперименту планируется к 1 декабря 2021 г. 

Ранее по теме: В Москве пройдет эксперимент по введению электронных паспортов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных