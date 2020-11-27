В Москве пройдет эксперимент по введению электронных паспортов
МВД совместно с Минцифры, правительством Москвы, другими заинтересованными госорганами и бизнесом прорабатывает эксперимент по введению электронных паспортов в Москве, говорится на сайте МВД. Эксперимент в будущем планируется распространить на всю Россию.
В сообщении говорится, что электронный паспорт будет оформлен в виде пластиковой карты размером с банковскую. В карту будет вшит электронный носитель российского производства. На документе будут размещены данные из бумажной версии паспорта, в том числе о регистрации по месту жительства, семейном положении и детях. Основные сведения о гражданине будут напечатаны на самой пластиковой карте, добавили в МВД.
В министерстве рассказали, что основные данные паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат для людей и бизнеса. Электронный паспорт и дополняющее его мобильное приложение будут ключом к государственным и коммерческим услугам и обеспечит всех россиян квалифицированной электронной подписью.
«Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — отметили в МВД. Подготовительные работы к запуску эксперимента планируют завершить до 1 декабря 2021 г.