В Москве пройдет эксперимент по введению электронных паспортов

В сообщении говорится, что электронный паспорт будет оформлен в виде пластиковой карты размером с банковскую. В карту будет вшит электронный носитель российского производства. На документе будут размещены данные из бумажной версии паспорта, в том числе о регистрации по месту жительства, семейном положении и детях. Основные сведения о гражданине будут напечатаны на самой пластиковой карте, добавили в МВД.