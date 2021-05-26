Минпромторг завил о готовности сотрудничать с Илоном Маском
Минпромторг готов к сотрудничеству с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском по электромобилям, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Аргументам и фактам».
«Если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», — сказал Мантуров. Технологии, которыми обладают российские производители электромобилей, не дают возможности снизить цены на них до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, «который в России пока не столь велик». Если Tesla или другие производители решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, необходимо будет создать зарядную инфраструктуру и стимулирующие регуляторные механизмы — «к примеру, будем обсуждать и решать вопрос транспортного налога», объяснил министр.
Он подчеркнул, что главная задача государства — создавать остающуюся в стране добавленную стоимость и локализовывать технологии, однако для масштабного рывка по электродвижению в России нужно, чтобы электромобили могли конкурировать по стоимости с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В ближайшее время Минпромторг и Минэкономразвития представят в правительство концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 г., которая будет нацелена на создание высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей, добавил Мантуров.
Ранее Маск, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание», заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории. Позже Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России.