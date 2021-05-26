Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Авто

Минпромторг завил о готовности сотрудничать с Илоном Маском

Ведомости

Минпромторг готов к сотрудничеству с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском по электромобилям, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Аргументам и фактам».

«Если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», — сказал Мантуров. Технологии, которыми обладают российские производители электромобилей, не дают возможности снизить цены на них до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, «который в России пока не столь велик». Если Tesla или другие производители решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, необходимо будет создать зарядную инфраструктуру и стимулирующие регуляторные механизмы — «к примеру, будем обсуждать и решать вопрос транспортного налога», объяснил министр.

Он подчеркнул, что главная задача государства — создавать остающуюся в стране добавленную стоимость и локализовывать технологии, однако для масштабного рывка по электродвижению в России нужно, чтобы электромобили могли конкурировать по стоимости с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В ближайшее время Минпромторг и Минэкономразвития представят в правительство концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 г., которая будет нацелена на создание высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей, добавил Мантуров. 

Ранее Маск, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание», заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории. Позже Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России.

Ранее по теме: Минпромторг пригласил Маска в Россию обсудить строительство завода Tesla

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных