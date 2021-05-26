Минпромторг завил о готовности сотрудничать с Илоном Маском

«Если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», — сказал Мантуров. Технологии, которыми обладают российские производители электромобилей, не дают возможности снизить цены на них до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, «который в России пока не столь велик». Если Tesla или другие производители решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, необходимо будет создать зарядную инфраструктуру и стимулирующие регуляторные механизмы — «к примеру, будем обсуждать и решать вопрос транспортного налога», объяснил министр.