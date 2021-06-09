В МВД выступили против снижения скорости движения автомобилей в городах

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — сказал Черников, отметив, что инициаторы снижения скорости в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов.