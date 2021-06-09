В МВД выступили против снижения скорости движения автомобилей в городах
Министерство внутренних дел категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч, заявил «РИА Новости» глава ГИБДД Михаил Черников.
«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — сказал Черников, отметив, что инициаторы снижения скорости в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов.
Ранее ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина сообщило, что Госавтоинспекция поддержала идею снизить скорость движения на городских улицах с 60 до 30 км/ч, однако новое ограничение нужно рассматривать отдельно для каждой улицы и вводить обоснованно. По его словам, чем ниже скорость движения транспорта, тем ниже смертность.
По данным дептранса Москвы, 70% москвичей предложили снизить скорость движения на дорогах города. Сейчас в жилых и на дворовых территориях в Москве скорость автомобиля ограничена 20 км/ч. На остальных дорогах разрешенная скорость — 60 км/ч. Исключения составляют ТТК, МКАД и некоторые другие магистрали.