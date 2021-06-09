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ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах

Ведомости

Госавтоинспекция поддержала идею снизить скорость движения на городских улицах с 60 до 30 км/ч, однако новое ограничение нужно рассматривать отдельно для каждой улицы и вводить обоснованно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.

По его словам, что чем ниже скорость движения транспорта, тем ниже смертность. Следуя этой логике, можно полностью запретить дорожное движение, и погибших не будет, но «до абсурда не надо доводить», полагает Митрошин. «Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — сказал он.

Полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД занимается контролем. При этом ограничения, по его словам, должны быть обоснованными и логичными. «Потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию», — отметил он.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что 70% москвичей предложили снизить скорость движения на дорогах города. В основном жители Москвы предлагали снизить разрешенную скорость до 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах вблизи школ, детских садов и жилых домов.

Сейчас в жилых на дворовых территориях в Москве скорость автомобиля ограничена 20 км/ч. На остальных дорогах разрешенная скорость – 60 км/ч. Исключения составляют ТТК, МКАД и некоторые другие магистрали.

Ранее по теме: Дептранс сообщил о предложивших снизить скоростной режим москвичах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных