ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах
Госавтоинспекция поддержала идею снизить скорость движения на городских улицах с 60 до 30 км/ч, однако новое ограничение нужно рассматривать отдельно для каждой улицы и вводить обоснованно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.
По его словам, что чем ниже скорость движения транспорта, тем ниже смертность. Следуя этой логике, можно полностью запретить дорожное движение, и погибших не будет, но «до абсурда не надо доводить», полагает Митрошин. «Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — сказал он.
Полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД занимается контролем. При этом ограничения, по его словам, должны быть обоснованными и логичными. «Потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию», — отметил он.
Ранее Дептранс Москвы сообщил, что 70% москвичей предложили снизить скорость движения на дорогах города. В основном жители Москвы предлагали снизить разрешенную скорость до 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах вблизи школ, детских садов и жилых домов.
Сейчас в жилых на дворовых территориях в Москве скорость автомобиля ограничена 20 км/ч. На остальных дорогах разрешенная скорость – 60 км/ч. Исключения составляют ТТК, МКАД и некоторые другие магистрали.