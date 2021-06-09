ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах

По его словам, что чем ниже скорость движения транспорта, тем ниже смертность. Следуя этой логике, можно полностью запретить дорожное движение, и погибших не будет, но «до абсурда не надо доводить», полагает Митрошин. «Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — сказал он.