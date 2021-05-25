Дептранс сообщил о предложивших снизить скоростной режим москвичах
Большинство – 70% – москвичей предложили снизить скорость на дорогах города, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. По данным ведомства, за три недели москвичи прислали почти 600 предложений по изменению скоростного режима в столице. При этом 70% инициатив связаны со снижением скорости в городе.
«70% жителей за снижение скорости в городе, 30% – за повышение. За 3 недели вы прислали уже 584 идеи», — говорится в сообщении.
По данным департамента транспорта, в основном москвичи предложили установить разрешенную скорость 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах вблизи школ, детских садов и жилых домов, например на улицах Гашека, Гиляровского, 1-ой Прядильной, Псковской, Староникольской, Валдайском проезде.
30% москвичей, которые решили обратиться в департамент, наоборот предлагают увеличить скоростной лимит. Повысить скоростной режим жители города предложили на Аминьевском, Волоколамском, Дмитровском и Киевском шоссе, проспекте Генерала Дорохова и Северо-Западной хорде.
Сейчас в жилых на дворовых территориях в Москве скорость автомобиля ограничена 20 км/ч. На остальных дорогах разрешенная скорость – 60 км/ч. Исключения составляют ТТК, МКАД и некоторые другие магистрали.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил сбор предложений по изменению скоростных режимов на дорогах столицы. Горожанам предложили написать названия улиц и свои идеи в бот дептранса, чтобы впоследствии рассмотреть каждую инициативу совместно со специалистами ГИБДД, института МАДИ и сотрудниками ЦОДД. По данным центра, нарушение скоростного режима является причиной более чем четверти всех ДТП со смертельным исходом. В 2020 г. по этой причине погибли 140 человек.