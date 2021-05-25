Дептранс сообщил о предложивших снизить скоростной режим москвичах

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил сбор предложений по изменению скоростных режимов на дорогах столицы. Горожанам предложили написать названия улиц и свои идеи в бот дептранса, чтобы впоследствии рассмотреть каждую инициативу совместно со специалистами ГИБДД, института МАДИ и сотрудниками ЦОДД. По данным центра, нарушение скоростного режима является причиной более чем четверти всех ДТП со смертельным исходом. В 2020 г. по этой причине погибли 140 человек.