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Дептранс сообщил о предложивших снизить скоростной режим москвичах

Ведомости

Большинство – 70% – москвичей предложили снизить скорость на дорогах города, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. По данным ведомства, за три недели москвичи прислали почти 600 предложений по изменению скоростного режима в столице. При этом 70% инициатив связаны со снижением скорости в городе.

«70% жителей за снижение скорости в городе, 30% – за повышение. За 3 недели вы прислали уже 584 идеи», — говорится в сообщении.

По данным департамента транспорта, в основном москвичи предложили установить разрешенную скорость 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах вблизи школ, детских садов и жилых домов, например на улицах Гашека, Гиляровского, 1-ой Прядильной, Псковской, Староникольской, Валдайском проезде.
30% москвичей, которые решили обратиться в департамент, наоборот предлагают увеличить скоростной лимит. Повысить скоростной режим жители города предложили на Аминьевском, Волоколамском, Дмитровском и Киевском шоссе, проспекте Генерала Дорохова и Северо-Западной хорде.

Сейчас в жилых на дворовых территориях в Москве скорость автомобиля ограничена 20 км/ч. На остальных дорогах разрешенная скорость – 60 км/ч. Исключения составляют ТТК, МКАД и некоторые другие магистрали.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил сбор предложений по изменению скоростных режимов на дорогах столицы. Горожанам предложили написать названия улиц и свои идеи в бот дептранса, чтобы впоследствии рассмотреть каждую инициативу совместно со специалистами ГИБДД, института МАДИ и сотрудниками ЦОДД. По данным центра, нарушение скоростного режима является причиной более чем четверти всех ДТП со смертельным исходом. В 2020 г. по этой причине погибли 140 человек.

Ранее по теме: В центре Москвы ограничат скорость электросамокатов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных