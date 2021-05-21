В центре Москвы ограничат скорость электросамокатов

В Подмосковье скорость электросамокатов, которые можно арендовать в сервисах проката в Красногорске, Одинцово и Химках ранее уже ограничили до 20 км/ч. В то же время общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км/ч.