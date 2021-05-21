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В центре Москвы ограничат скорость электросамокатов

Ведомости

Скорость электросамокатов в центре Москвы, а также в парках ограничат 15 километрами в час, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столичной мэрии.

«Теперь при аренде самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч», — говорится в сообщении. К нему Дептранс приложил карту зон с ограничениями скорости.

Эта мера, как утверждает Дептранс, «позволить сделать улицы безопаснее для пешеходов». Как заверили в мэрии, ограничения уже заработали на самокатах сервиса проката Whoosh.

В Подмосковье скорость электросамокатов, которые можно арендовать в сервисах проката в Красногорске, Одинцово и Химках ранее уже ограничили до 20 км/ч. В то же время общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км/ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных