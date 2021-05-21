В центре Москвы ограничат скорость электросамокатов
Скорость электросамокатов в центре Москвы, а также в парках ограничат 15 километрами в час, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столичной мэрии.
«Теперь при аренде самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч», — говорится в сообщении. К нему Дептранс приложил карту зон с ограничениями скорости.
Эта мера, как утверждает Дептранс, «позволить сделать улицы безопаснее для пешеходов». Как заверили в мэрии, ограничения уже заработали на самокатах сервиса проката Whoosh.
В Подмосковье скорость электросамокатов, которые можно арендовать в сервисах проката в Красногорске, Одинцово и Химках ранее уже ограничили до 20 км/ч. В то же время общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км/ч.