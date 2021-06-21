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«АвтоВАЗ» начнет производство Lada дороже 1 млн рублей

Ведомости

«АвтоВАЗ» планирует перевести автомобили Lada в более высокий ценовой сегмент, заявил журналистам президент президент компании Николя Мор.

«Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн руб. по цене», — сказал Мор (цитата по ТАСС).

Первым этапом станет выход цен на уровень от 1 млн руб., вторым – от 1,2 млн руб. Lada будет предоставлять потребителям «хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги», отметил он. По словам Мора, «АвтоВАЗ» планирует обновить модельный ряд Lada с 2023 г. по 2026 г. Для этого компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок.

В мае 2021 г. в России продано 38 284 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что почти в 2,5 раза превышает результаты мая 2020 г. и на 33% выше продаж мая 2019 г. Всего с января по май 2021 г. было продано 160 123 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных