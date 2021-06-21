«АвтоВАЗ» начнет производство Lada дороже 1 млн рублей
«АвтоВАЗ» планирует перевести автомобили Lada в более высокий ценовой сегмент, заявил журналистам президент президент компании Николя Мор.
«Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн руб. по цене», — сказал Мор (цитата по ТАСС).
Первым этапом станет выход цен на уровень от 1 млн руб., вторым – от 1,2 млн руб. Lada будет предоставлять потребителям «хорошие характеристики, хорошие свойства продукта за соответствующие деньги», отметил он. По словам Мора, «АвтоВАЗ» планирует обновить модельный ряд Lada с 2023 г. по 2026 г. Для этого компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок.
В мае 2021 г. в России продано 38 284 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что почти в 2,5 раза превышает результаты мая 2020 г. и на 33% выше продаж мая 2019 г. Всего с января по май 2021 г. было продано 160 123 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.