«АвтоВАЗ» начнет производство Lada дороже 1 млн рублей

В мае 2021 г. в России продано 38 284 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что почти в 2,5 раза превышает результаты мая 2020 г. и на 33% выше продаж мая 2019 г. Всего с января по май 2021 г. было продано 160 123 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.