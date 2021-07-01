ГИБДД рассматривает повышение допустимой скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», — сказал Черников (цитата по ТАСС). ГИБДД также разрабатывает информационную систему, которая позволит выявлять на дороге злостных нарушителей ПДД и водителей, находящихся в розыске. В нее будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток автомобилей, чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором, рассказал глава ведомства.