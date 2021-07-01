ГИБДД рассматривает повышение допустимой скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч
Госавтоинспекция рассматривает возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч, заявил журналистам глава ГИБДД России Михаил Черников.
«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», — сказал Черников (цитата по ТАСС). ГИБДД также разрабатывает информационную систему, которая позволит выявлять на дороге злостных нарушителей ПДД и водителей, находящихся в розыске. В нее будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток автомобилей, чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором, рассказал глава ведомства.
Ранее ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина сообщило, что Госавтоинспекция поддержала идею снизить скорость движения на городских улицах с 60 до 30 км/ч. Глава ГИБДД Михаил Черников в ответ на это заявил, что МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч. Инициаторы снижения скорости в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов, отметил он.