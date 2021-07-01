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ГИБДД рассматривает повышение допустимой скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч

Ведомости

Госавтоинспекция рассматривает возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч, заявил журналистам глава ГИБДД России Михаил Черников.

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», — сказал Черников (цитата по ТАСС). ГИБДД также разрабатывает информационную систему, которая позволит выявлять на дороге злостных нарушителей ПДД и водителей, находящихся в розыске. В нее будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток автомобилей, чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором, рассказал глава ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина сообщило, что Госавтоинспекция поддержала идею снизить скорость движения на городских улицах с 60 до 30 км/ч. Глава ГИБДД Михаил Черников в ответ на это заявил, что МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч. Инициаторы снижения скорости в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов, отметил он.

Ранее по теме: В МВД выступили против снижения скорости движения автомобилей в городах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных