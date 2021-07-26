В Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров
Законопроект о проведении аукционов по продаже государственных номеров особой серии для транспортных средств внесен в Госдуму. Автором документа является член фракции ЛДПР Александр Шерин.
Согласно пояснительной записке, под особой серией подразумеваются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона.
«Право на получение таких государственных номеров сможет реализовать любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции», — отмечается в документе. Таким образом, гражданин имеет выбор: получить регистрационный знак, который ему присвоят, или участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить свою цену.
Автор инициативы добавляет, что такое предложение уже вносилась в нижнюю палату, но не было осуществлено. При этом «нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть».
В России с 4 августа 2020 г. вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Стало допускаться уменьшение размера знака для мотоциклов, а также введен тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления. Шрифты, структура и размеры основных типов номеров для транспорта не изменились.