В Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров

«Право на получение таких государственных номеров сможет реализовать любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции», — отмечается в документе. Таким образом, гражданин имеет выбор: получить регистрационный знак, который ему присвоят, или участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить свою цену.