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В Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров

Ведомости

Законопроект о проведении аукционов по продаже государственных номеров особой серии для транспортных средств внесен в Госдуму. Автором документа является член фракции ЛДПР Александр Шерин.

Согласно пояснительной записке, под особой серией подразумеваются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона.

«Право на получение таких государственных номеров сможет реализовать любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции», — отмечается в документе. Таким образом, гражданин имеет выбор: получить регистрационный знак, который ему присвоят, или участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить свою цену.

Автор инициативы добавляет, что такое предложение уже вносилась в нижнюю палату, но не было осуществлено. При этом «нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть».

В России с 4 августа 2020 г. вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Стало допускаться уменьшение размера знака для мотоциклов, а также введен тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления. Шрифты, структура и размеры основных типов номеров для транспорта не изменились.

Ранее по теме: В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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