В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Для мотоцикла, в соответствии с новыми правилами, регистрационный номер станет в полтора раза меньше. Его размер будет 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм. У мотоциклов иностранного производства площадка под номер маленькая – российский знак на нее не помещается. ГОСТ 1993 г. этого не учитывал. Водители мотоциклов пока вынуждены использовать специальные переходники для установки номера, писал ранее «Коммерсантъ».