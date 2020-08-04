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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления. Шрифты, структура и размеры основных типов номеров для транспорта не изменились.

Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию, уточнили ТАСС в Ростандарте. Обменом номерных знаков и их выдачей ведомство не занимается.

Новый стандарт предусматривает появление специальных знаков для японских праворульных и американских автомобилей. Размер новых госзнаков составит 290 на 170 мм (сейчас стандартный размер для любого легкового автомобиля – 520 на 112 мм). Речь идет об автомобилях, которые были ввезены в Россию не через дилеров. Пока владельцам таких автомобилей приходится устанавливать переходники или сгибать прямоугольный номер.

Для мотоцикла, в соответствии с новыми правилами, регистрационный номер станет в полтора раза меньше. Его размер будет 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм. У мотоциклов иностранного производства площадка под номер маленькая – российский знак на нее не помещается. ГОСТ 1993 г. этого не учитывал. Водители мотоциклов пока вынуждены использовать специальные переходники для установки номера, писал ранее «Коммерсантъ».

О том, что в России могут изменить размер автомобильных номеров, в сентябре 2017 г. со ссылкой на источники писали gazeta.ru и «Коммерсантъ». Тогда необходимость введения новых типов номеров объяснялась их нехваткой в отдельных регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных