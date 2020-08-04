В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления. Шрифты, структура и размеры основных типов номеров для транспорта не изменились.
Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию, уточнили ТАСС в Ростандарте. Обменом номерных знаков и их выдачей ведомство не занимается.
Новый стандарт предусматривает появление специальных знаков для японских праворульных и американских автомобилей. Размер новых госзнаков составит 290 на 170 мм (сейчас стандартный размер для любого легкового автомобиля – 520 на 112 мм). Речь идет об автомобилях, которые были ввезены в Россию не через дилеров. Пока владельцам таких автомобилей приходится устанавливать переходники или сгибать прямоугольный номер.
Для мотоцикла, в соответствии с новыми правилами, регистрационный номер станет в полтора раза меньше. Его размер будет 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм. У мотоциклов иностранного производства площадка под номер маленькая – российский знак на нее не помещается. ГОСТ 1993 г. этого не учитывал. Водители мотоциклов пока вынуждены использовать специальные переходники для установки номера, писал ранее «Коммерсантъ».
О том, что в России могут изменить размер автомобильных номеров, в сентябре 2017 г. со ссылкой на источники писали gazeta.ru и «Коммерсантъ». Тогда необходимость введения новых типов номеров объяснялась их нехваткой в отдельных регионах.