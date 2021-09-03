В России могут появиться новые штрафы

Помимо этого, штраф за отсутствие техосмотра может вырасти до 2000 руб. Сейчас он составляет от 500 до 800 руб. Еще меры затронут водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей. За данное нарушение будут наказывать штрафом в размере 50 000 руб. и на три года лишать родительских прав.