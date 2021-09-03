В России могут появиться новые штрафы
Межведомственная рабочая группа готовит проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в части нарушения ПДД, сообщает портал Autonews.ru. При этом изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в +20 км/ч.
В частности, по данным портала, межведомственная рабочая группа предлагает расширить перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация авто. Например, штрафы предлагается ввести за поврежденный бампер, использование разной резины на задних и передних колесах, а также отсутствие подушки безопасности. Штраф составит 500 руб. в случае принятия поправок.
Помимо этого, штраф за отсутствие техосмотра может вырасти до 2000 руб. Сейчас он составляет от 500 до 800 руб. Еще меры затронут водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей. За данное нарушение будут наказывать штрафом в размере 50 000 руб. и на три года лишать родительских прав.
С 1 сентября штрафы, выписанные за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, можно обжаловать дистанционно через сайт госуслуг. Для отправки цифровой жалобы на штраф водитель должен иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги». Кроме того, оспорить штраф теперь можно и на сайте суда при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.