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Водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

Ведомости

Российских водителей могут начать штрафовать за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука в тех случаях, если они нарушают положения по допуску автомобиля к эксплуатации, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

В ведомстве пояснили, что установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые способны повлиять на безопасность дорожного движения, относится к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства».

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 руб.», – сообщили там.

В МВД добавили, что влияние дополнительных элементов оборудования на безопасность движения и необходимость регистрации внесенных изменений могут быть рассмотрены в каждом конкретном случае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных