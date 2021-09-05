Водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину
Российских водителей могут начать штрафовать за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука в тех случаях, если они нарушают положения по допуску автомобиля к эксплуатации, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
В ведомстве пояснили, что установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые способны повлиять на безопасность дорожного движения, относится к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства».
«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 руб.», – сообщили там.
В МВД добавили, что влияние дополнительных элементов оборудования на безопасность движения и необходимость регистрации внесенных изменений могут быть рассмотрены в каждом конкретном случае.